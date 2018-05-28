Дикий дефицит: в Донецке возникла новая проблема

В оккупированном террористами "ДНР" Донецке наблюдается острый дефицит бензина.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщили местные жители, посетовав, что во всем городе бензин можно найти лишь на нескольких заправках.

В "ДНР" признают факт отсутствия бензина и связывают это с задержками поставок. "На данный момент на заправках бензина нет. Это связано с задержкой транспортировки топлива в республику", - говорят оккупанты.

Многие дончане относятся к этому утверждению скептически и подозревают, что топливо специально "придерживают", чтобы потом продавать его подороже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее часть Донбасса осталась без воды.