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25 ноября • обновлено в 10:38
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"Дикие московиты": главаря "ДНР" приструнили из-за "заблудших русских" в Украине

1.7т
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Главарь "ДНР" Денис Пушилин назвал украинцев "заблудшими русскими".

Об этом террорист рассказывал на встрече с членами клуба "Добрые русские люди", которая проходила в Москве.

"Та сторона, наши оппоненты, если убрать все нюансы, у них своя позиция – с нашей точки зрения она неправильная, она ошибочна. Но и у них есть какая-то позиция, они пытаются ее всяческих обыграть, обстоят. И что бы они ни говорили, они тоже русские. Заблудшие русские, с другим мнением", – сообщал он.

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В ответ на такое заявление, украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Телеграм-канале указал на интересный момент.

"Кремлевские пропагандисты отсюда убеждают украинцев относительно россиян и террористов, "они же тоже люди". А кремлевские пропагандисты оттуда убеждают россиян, что мы – "тоже русские", еще и заблудшие. Парадигма "один народ" в действии. Притом, что в реальности общего у нас, кроме истории московских оккупации и вооруженных нападений, ну и идиотического прекраснодушного украинского просвещения диких московитов в 18-м веке, – вплоть целое ничего", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка, которая живет на оккупированной части Донецкой области, рассказала, как ограничивают свободу жителей в "ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
российская пропаганда
Персоны
Денис Пушилин Алексей Голобуцкий
Место
Россия Москва
Теги
террористы "ДНР" ДНР пропаганда
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Мразь свидомая не успел написать, уже потер
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Веками были великоРОСЫи малоРОСЫ, т.е. русские , а тут откуда не возьмись какие-то вукраiньцi вылупились. И прежде чем кукарекать про московскую оккупацию, нужно сдрыстнуть в границы 1654 года, так как остальные 90% территории, включая Киев, завоеваны москалями и никогда не принадлежали никакой укроине.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Красиво и очень мягко, интеллигентно сказал
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