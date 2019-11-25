"Дикие московиты": главаря "ДНР" приструнили из-за "заблудших русских" в Украине

Главарь "ДНР" Денис Пушилин назвал украинцев "заблудшими русскими".

Об этом террорист рассказывал на встрече с членами клуба "Добрые русские люди", которая проходила в Москве.

"Та сторона, наши оппоненты, если убрать все нюансы, у них своя позиция – с нашей точки зрения она неправильная, она ошибочна. Но и у них есть какая-то позиция, они пытаются ее всяческих обыграть, обстоят. И что бы они ни говорили, они тоже русские. Заблудшие русские, с другим мнением", – сообщал он.

В ответ на такое заявление, украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Телеграм-канале указал на интересный момент.

"Кремлевские пропагандисты отсюда убеждают украинцев относительно россиян и террористов, "они же тоже люди". А кремлевские пропагандисты оттуда убеждают россиян, что мы – "тоже русские", еще и заблудшие. Парадигма "один народ" в действии. Притом, что в реальности общего у нас, кроме истории московских оккупации и вооруженных нападений, ну и идиотического прекраснодушного украинского просвещения диких московитов в 18-м веке, – вплоть целое ничего", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка, которая живет на оккупированной части Донецкой области, рассказала, как ограничивают свободу жителей в "ДНР".

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