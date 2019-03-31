"Дежурили у окружной комиссии": у Порошенко утверждают, что задержали титушек от "Батьківщини"

В социальной сети появились фото автобусов с неизвестными молодыми людьми, которые несколько часов подряд дежурили возле окружной комиссии №33 в микрорайоне Смычка, города Кривой Рог.

В криворожском подразделении Блока Петра Порошенко "Солідарність" утверждают, что это титушки от партии "Батьківщина", сообщается на их странице в Фейсбук.

Группа мужчин в количестве 30 человек задержана полицией и доставлена в Криворожский отдел полиции. Оказалось, что организатором молодых людей стало одно и то же лицо, которое организовывало приезд и охрану одной из кандидаток на пост президента Украины.

Правоохранители устанавливают их личности и выясняют, с какими незаконными целями они собирались у окружной комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные нарушения на выборах президента Украины.

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