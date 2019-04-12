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Девять убитыми, восемь ранеными: ВСУ жестко отомстили "Л/ДНР" за побратима

2.6тЧитать материал на украинском

В четверг, 11 апреля, вооруженные формирования России 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, девятерых оккупантов уничтожили, еще восьмерых – ранили, сообщает пресс-центр ООС.

Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Девять убитыми: ВСУ жестко отомстили "Л/ДНР" за побратима

112 Украина

От начала текущих суток, 12 апреля, враг дважды обстрелял позиции наших защитников в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Пищевик; из станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Чермалык. Потерь среди личного состава нет.

Девять убитыми: ВСУ жестко отомстили "Л/ДНР" за побратима

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист Александр Сладков, военкор ВГТРК признал, что Вооруженные силы Украины стали одной из наиболее мощных армий Европы.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А почему не 10 или 30???Было б убедительнее)))))
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вечная память павшим за Украину. Героям слава!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Поротников Анатолий, эк тя "кочевряжет", как бы инсультом не закончилось, испей "боярки", успокойся.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Сидоров Андрей, не истери, всему свое время - и до тебя, кацап смердячий очередь дойдет. Советую читать "Историю Украины", только не в кацапской итерпретации.
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