В Луцке две девушки выпали с седьмого этажа: одна погибла

В Луцке Волынской области две 15-летние девушки выпали из окна многоэтажного дома – одна из них погибла.
Трагедия произошла 8 января на ул. Конякина, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Волынской области.
По данным полиции, несовершеннолетние выпали с 7 этажа.
Одна из девушек находится в больнице (иллюстрация)
Actual. Today
"На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии", – сообщили в ведомстве.
По данным СМИ, одна из девушек погибла на месте, за жизнь другой борются медики.
Трагедия произошла в Луцке
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в 4 января в арендованной квартире в Киеве были убиты две девушки 16 и 17 лет. В преступлении подозревается 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 19-летняя девушка.
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