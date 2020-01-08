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8 января • обновлено в 18:17
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В Луцке две девушки выпали с седьмого этажа: одна погибла

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В Луцке Волынской области две 15-летние девушки выпали из окна многоэтажного дома – одна из них погибла.

Трагедия произошла 8 января на ул. Конякина, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Волынской области.

По данным полиции, несовершеннолетние выпали с 7 этажа.

Одна из девушек находится в больнице (иллюстрация)

Одна из девушек находится в больнице (иллюстрация)

Actual. Today

"На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии", – сообщили в ведомстве.

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По данным СМИ, одна из девушек погибла на месте, за жизнь другой борются медики.

Трагедия произошла в Луцке

Трагедия произошла в Луцке

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в 4 января в арендованной квартире в Киеве были убиты две девушки 16 и 17 лет. В преступлении подозревается 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 19-летняя девушка.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина Луцк
Теги
криминал Национальная полиция Украины
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