Девушка умерла из-за смартфона в постеле: что известно

В ночь на 28 сентября в Алма-Атинской области Казахстана умерла 14-летняя девочка после того, как оставила смартфон заряжаться у изголовья кровати.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции, есть предположение, что смерть наступила из-за удара током от телефона,

Уточняется, что происшествие случилось в селе Бестобе. Родители подростка сообщили в полицию, что она скончалась ночью.

"Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, она погибла от удара током. Ведется проверка", - уточнили в полиции.

Смартфон мог стать причиной смерти девочки pixabay

Уточняется, что происшествие зафиксировано в правоохранительных органах, как несчастный случай. Назначена экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году произошел подобный случай в Индии. 18-летняя девушка погибла от взрыва смартфона, который произошел, когда она разговаривала по телефону.

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