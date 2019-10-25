"Девочка закрывала собой!" На Хмельнитчине произошло двойное убийство

В Хмельницкой области мужчина застрелил из ружья тестя и тещу, а также ранил 8-летнюю дочку. Злоумышленник был задержан.

Трагедия произошла вечером 24 октября в одном из сел Каменец-Подольского района, рассказала OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Хмельницкой области Инна Гелега.

По ее словам, причиной ЧП стал конфликт между родственниками.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время семейной ссоры, 40-летний мужчина из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу. При этом он ранил дочку, которая пыталась закрыть собой дедушку и бабушку", – отметила она.

Стрельба в Хмельницкой области

Пока мать девочки пыталась утихомирить мужа, ребенок выбежал на улицу и вызвал полицию.

После происшествия стрелок пытался покончить с собой, выстрелив себе в голову из ружья. Попытка оказалась неудачной, а сам мужчина получил травмы. После этого он закрылся в автомобиле, который затем поджог. Но к этому моменту подоспели соседи и полицейские, которые потушили транспортное средство.

Стрельба в Хмельницкой области

Трагедия произошла в Каменец-Подольском районе Google. Maps

Подозреваемый был задержан. Уголовное производство открыто по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция предусматривает лишение свободы от 15 лет до пожизненного.

Жизни ребенка на сегодняшний день ничто не угрожает. В полиции уточнили, что у девочка получила ранение мягких тканей руки и была прооперирована.

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