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''Детям калечат психику'': в сети показали жуткие фото с Крыма

5.1тЧитать материал на украинском

В Севастополе оккупанты устроили торжественное мероприятие в честь столетия ленинского комсомола, устроив выступление детей в буденновках и пионерских галстуках.

Соответствующими фотографиями на своей странице в Facebook поделился глава украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи и народный депутат из Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. "Начиналось все с терпимости и одобрения совка, его символов и праздников", - отметил он.

"Я не хочу больше видеть этот ужас, который калечит психику детям. И я рад, что комсомол, в котором я, к счастью, никогда не был, не дожил до своего юбилея в Украине, контролируемой проевропейской властью. А украинский Крым скоро сам избавится от красной заразы", - написал он.

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''Детям калечат психику'': в сети показали жуткие фото с Крыма

facebook.com/volodymyr.ariev

''Детям калечат психику'': в сети показали жуткие фото с Крыма

facebook.com/volodymyr.ariev

''Детям калечат психику'': в сети показали жуткие фото с Крыма

facebook.com/volodymyr.ariev

''Детям калечат психику'': в сети показали жуткие фото с Крыма

facebook.com/volodymyr.ariev

''Детям калечат психику'': в сети показали жуткие фото с Крыма

facebook.com/volodymyr.ariev

''Детям калечат психику'': в сети показали жуткие фото с Крыма

Комментарии к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото со Дня города в Джанкое (аннексированный Крым), на котором заснята жестокая постановка с детьми в военной форме и с оружием.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Владимир Арьев
Место
УкраинаСевастополь
Объекты
детивойнафотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
122 Юлия
122 Юлия
А почему такая историческая реконструкция калечит психику детей, а такая же историческая реконструкция под флагами оун упа и в вышиванках-шароварах не калечит? Это все история. А тот кто не помнит историю,...
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Он Алекс
Он Алекс
Конченные сектанты рф, забыли добавить для «компота» гундяевского педофила. Жуть
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Бандеровцев плющит от советской символики. Это историческая память. Они помнят, как прятались по схронам в обосранных штанах.
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Он Алекс
Он Алекс
Чугункин Клим, лошара из ватостана, ты в курсе что твой хозяин пригожин по жизни мразь ?
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