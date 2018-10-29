''Детям калечат психику'': в сети показали жуткие фото с Крыма

В Севастополе оккупанты устроили торжественное мероприятие в честь столетия ленинского комсомола, устроив выступление детей в буденновках и пионерских галстуках.

Соответствующими фотографиями на своей странице в Facebook поделился глава украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи и народный депутат из Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. "Начиналось все с терпимости и одобрения совка, его символов и праздников", - отметил он.

"Я не хочу больше видеть этот ужас, который калечит психику детям. И я рад, что комсомол, в котором я, к счастью, никогда не был, не дожил до своего юбилея в Украине, контролируемой проевропейской властью. А украинский Крым скоро сам избавится от красной заразы", - написал он.

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

facebook.com/volodymyr.ariev

Комментарии к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото со Дня города в Джанкое (аннексированный Крым), на котором заснята жестокая постановка с детьми в военной форме и с оружием.