Детсад взяли в заложники: в Днепре вспыхнул скандал из-за учений полиции

В Днепре полицейские отрабатывали террористическую угрозу и взяли в осаду 60 воспитанников одного из детсадов от 3 до 6 лет.

Вот только родителей об этом мероприятии никто не предупредил, и те пережили настоящий шок, пишет "Сегодня".

Оксана Бережная как всегда пришла забирать четырехлетнего сына из садика, но здание оказалось в окружении полиции.

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"На вопрос: а где дети? Бегали какие-то военные, стреляли, что-то взрывалось. Никто ничего не знает", – жалуется она.

Люди в форме на территории детсада появились около пяти вечера. Сразу прогремели взрывы и выстрелы. В это время несколько групп детей были на улице. Перепуганных малышей воспитатели завели в комнаты. Но полицейские сказали – надо всех эвакуировать.

Учения проходили около двух часов. Некоторые родители как раз пришли забирать детей, и им пришлось ждать, пока закончатся тренировки. При этом им не было известно, что происходит на самом деле.

Сейчас они намерены подавать в суд на правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре около 4:30 20 мая на набережной возле гостиницы "Днепропетровск" произошла массовая драка.