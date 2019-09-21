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22 сентября • обновлено в 00:45
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"Дети остались бы живы": в Крыму затосковали по Украине

2.3т Читать материал на украинском

Жители аннексированного Россией украинского Крыма заявили, что им жилось лучше до оккупации.

Об этом на странице в Twitter сообщил блогер с ником КРЫМский бандеровец. Он ссылается на сообщения крымчан в одном из керченских сообществ в соцсети.

"Немного лютого экстремизма", – написал блогер. Так, один из анонимных пользователей спросил: "Керчане, как вы думаете, где жилось лучше, в Украине или в России?"

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Иллюстрация. Аннексия Крыма

Иллюстрация. Аннексия Крыма

Online.ua

Часть комментаторов ответила, что в Украине. "В любом случае, как не крути, так уже никогда не будет", – отметил один из жителей полуострова.

"В Украине. Дети политеха остались бы живы, и не было бы химического геноцида Армянска", – добавили в комментариях.

"Дети остались бы живы": в Крыму затосковали по Украине

twitter.com/CrimeaUA1

"Дети остались бы живы": в Крыму затосковали по Украине

twitter.com/CrimeaUA1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма соцсети
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В ка-цап-ском лепрозории нормальные люди жить не могут
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина и война до полной победы! скинем упыря зеленого и начнем освобождать окупированые территории
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Petrov Valery
Petrov Valery
Кожедуб ruslan, кто ж даст скинуть Зелю? Не вы его поставили, не вам и убирать. В мире есть дяди и посерьёзнее, чем ребята из ПС.
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Батонов Иван
Батонов Иван
Дочери офицеров у них хорошо получаются. Плохо, что они сами в верят в свои фейки.
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