"Дети остались бы живы": в Крыму затосковали по Украине

Жители аннексированного Россией украинского Крыма заявили, что им жилось лучше до оккупации.

Об этом на странице в Twitter сообщил блогер с ником КРЫМский бандеровец. Он ссылается на сообщения крымчан в одном из керченских сообществ в соцсети.

"Немного лютого экстремизма", – написал блогер. Так, один из анонимных пользователей спросил: "Керчане, как вы думаете, где жилось лучше, в Украине или в России?"

Иллюстрация. Аннексия Крыма Online.ua

Часть комментаторов ответила, что в Украине. "В любом случае, как не крути, так уже никогда не будет", – отметил один из жителей полуострова.

"В Украине. Дети политеха остались бы живы, и не было бы химического геноцида Армянска", – добавили в комментариях.

twitter.com/CrimeaUA1

twitter.com/CrimeaUA1

Крым. Немного лютого экстремизма: “Керчане, как вы думаете, где жилось лучше, в Украине или в россии? Анон”. Зацените ответы...👍🇺🇦 pic.twitter.com/bBJqu5apk2 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

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