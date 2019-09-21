"Дети остались бы живы": в Крыму затосковали по Украине

Жители аннексированного Россией украинского Крыма заявили, что им жилось лучше до оккупации.
Об этом на странице в Twitter сообщил блогер с ником КРЫМский бандеровец. Он ссылается на сообщения крымчан в одном из керченских сообществ в соцсети.
"Немного лютого экстремизма", – написал блогер. Так, один из анонимных пользователей спросил: "Керчане, как вы думаете, где жилось лучше, в Украине или в России?"
Иллюстрация. Аннексия Крыма
Online.ua
Часть комментаторов ответила, что в Украине. "В любом случае, как не крути, так уже никогда не будет", – отметил один из жителей полуострова.
"В Украине. Дети политеха остались бы живы, и не было бы химического геноцида Армянска", – добавили в комментариях.
twitter.com/CrimeaUA1
twitter.com/CrimeaUA1
Крым. Немного лютого экстремизма: “Керчане, как вы думаете, где жилось лучше, в Украине или в россии? Анон”. Зацените ответы...👍🇺🇦 pic.twitter.com/bBJqu5apk2— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 21, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.
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