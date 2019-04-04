Одноклассники несут игрушки: под Днепром погибла семья с красавицей-дочкой

В Днепропетровской области от отравления угарным газом погибла семья из четырех человек: мужчина с женой, тещей и 14-летней дочерью. Подробности жуткой трагедии OBOZREVATEL рассказали местные жители.

ЧП произошло в с. Железнодорожное Петропавловского района. Депутат сельсовета и друг семьи Артур Колодий уточнил нашим журналистам, что первыми тревогу забили соседи.

"Люди обратили внимание, что из дому уже три дня как никто не выходит. Когда зашли внутрь, увидели страшную картину…", – сдерживая эмоции говорит мужчина.

Все, кто находился в доме, были мертвы. Предварительные результаты расследование показали, что причиной утечки угарного газа стала неисправность печного отопления.

Трагедия забрала жизнь 14-летней Натальи Акулинкиной petropavlivka.city

Колодий говорит, что семью Вадима и Валентины Матюхиной можно было назвать образцовой: это были добрые и честные люди. Их единственная красавица-дочь Наталья была жизнерадостной и веселой девочкой.

Наташа училась на отлично и принимала участие во всех школьных состязаниях и торжествах.

Трагедия произошла в с. Железнодорожное Google. Maps

Для коллектива школы смерть девочки стала большим горем. В связи с этим в учебном заведении объявлен недельный траур, отменены все спортивные и развлекательные мероприятия.

В вестибюле школы стоит портрет девушки и горит свеча, рядом дети возлагают игрушки и цветы.

Трагедия забрала жизнь 14-летней Натальи Акулинкиной petropavlivka.city

Погибших похоронили в четверг, 4 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля во Львове в собственной студии погибла 47-летняя, основательница известной Школы искусств Оксана Бондарук. Причиной смерти стал угарный газ.

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