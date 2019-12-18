"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

В Киеве на акции протеста под Верховной Радой против отмены моратория на продажу земли в Украине засняли группу курящих несовершеннолетних парней.

Видео, опубликованное в Facebook, вызвало бурную реакцию пользователей сети (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Очевидец заснял, как четверо ребят (один в куртке с надписью "Национальный корпус" на спине) по очереди курили самокрутку.

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"Аграрии под Верховной Радой пробуют урожай этого года", "Интересно, можно ли привлечь к ответственности, ведь они малолетние дети?" "Гнать в шею всех, пусть делом занимаются", "Одну закрутку и ту пополам", "Теперь понятно, кто там кричит "банду геть", "Родители, может, кто узнает своего отпрыска, накрутите уши и по заднице ремнем", – пишут в комментариях.

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Скрин видео

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева 17 декабря начались митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли файеры и начали требовать у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.

Отдельные участники пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Вскоре между митингующими и полицейскими произошла стычка.

Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

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