"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

В Киеве на акции протеста под Верховной Радой против отмены моратория на продажу земли в Украине засняли группу курящих несовершеннолетних парней.
Видео, опубликованное в Facebook, вызвало бурную реакцию пользователей сети (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Очевидец заснял, как четверо ребят (один в куртке с надписью "Национальный корпус" на спине) по очереди курили самокрутку.
Скрин видео
"Аграрии под Верховной Радой пробуют урожай этого года", "Интересно, можно ли привлечь к ответственности, ведь они малолетние дети?" "Гнать в шею всех, пусть делом занимаются", "Одну закрутку и ту пополам", "Теперь понятно, кто там кричит "банду геть", "Родители, может, кто узнает своего отпрыска, накрутите уши и по заднице ремнем", – пишут в комментариях.
Скрин видео
Скрин видео
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Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Киева 17 декабря начались митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.
Владельцы "евроблях" зажгли файеры и начали требовать у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.
Отдельные участники пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Вскоре между митингующими и полицейскими произошла стычка.
Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.
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