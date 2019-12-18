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18 декабря • обновлено в 23:23
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"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

1.6т
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В Киеве на акции протеста под Верховной Радой против отмены моратория на продажу земли в Украине засняли группу курящих несовершеннолетних парней.

Видео, опубликованное в Facebook, вызвало бурную реакцию пользователей сети (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Очевидец заснял, как четверо ребят (один в куртке с надписью "Национальный корпус" на спине) по очереди курили самокрутку.

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"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скрин видео

"Аграрии под Верховной Радой пробуют урожай этого года", "Интересно, можно ли привлечь к ответственности, ведь они малолетние дети?" "Гнать в шею всех, пусть делом занимаются", "Одну закрутку и ту пополам", "Теперь понятно, кто там кричит "банду геть", "Родители, может, кто узнает своего отпрыска, накрутите уши и по заднице ремнем", – пишут в комментариях.

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скрин видео

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скрин видео

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скриншот

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скриншот

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скриншот

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скриншот

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скриншот

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скриншот

"Молодые аграрии курят новый урожай": видео с детьми на протестах под Радой разозлило украинцев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре Киева 17 декабря начались митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.

  • Владельцы "евроблях" зажгли файеры и начали требовать у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.

  • Отдельные участники пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Вскоре между митингующими и полицейскими произошла стычка.

  • Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

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Читайте все новости по теме "Акции протеста в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Акции протеста в Киеве Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Место
Украина
Теги
видео дети курение соцсети
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что ж за злобные такие высказывания, как можно, ОниЖеДети. На майдане конечно были по старше, как пишут СМИ на нем были студенты в возрасте по 40 лет. А злопыхателям было бы роднее, чтобы эти мальчуганы обнимались и дружелюбно размахивали радужными флажками?
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