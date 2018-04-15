Дети Башара Асада отдыхали в Крыму: как они выглядят

У президента Сирии Башара Асада есть трое детей, которые в 2017 году ездили отдыхать в крымский лагерь "Артек", сыновья Хафез и Карим, а также дочь Зейн.

Асад женился 1 января 2001 года на Асме аль-Ахрас, которая имеет двойное гражданство - британское и сирийское.

Жена сирийского диктатора происходит из влиятельной в городе Хомс суннитской семьи. Ее отец Фавваз Ахрас - известный сирийский кардиолог.

Известно, что Башар Асад влюбился в нее во время пребывания в Англии, но в одном из интервью Асма аль-Асад призналась: "Между нашими семьями давние отношения. На наши летние каникулы родители брали отпуск, и мы приезжали домой в Сирию, где и общались. В Англии мы тоже общались. У нас с ним случай, когда детская дружба переходит в любовь".

В этом браке в 2001 году у них родился сын Хафез, в 2003 году — дочь Зейн, а в 2004 году ещё один сын Карим.

Как писал "Обозреватель", в Крыму рассказали, как принимали детей Асада.