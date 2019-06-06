Детективу НАБУ объявили подозрение из-за скандала в оборонке: в бюро ответили

Двум бывшим руководителям "Харьковского бронетанкового завода" и детективу Национального антикоррупционного бюро объявили подозрения в деле о хищениях в ГП "Укроборонпром".

Об этом на совместном брифинге сообщили первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, генпрокурор Юрий Луценко и руководитель САП Назар Холодницкий.

В частности, руководству "Харьковского бронетанкового завода" инкриминируют растрату имущества по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Детектива НАБУ же подозревают в сокрытиии преступления по ч. 1 ст. 396 УК.

Пресс-служба ГБР

Отмечается, что сотрудник НАБУ расследовал деятельность вышеупомянутых должностных лиц завода, однако нарушений так и не обнаружил.

"Есть обращение детектива НАБУ провести экспертизу. Есть ответ эксперта, который просит детектива НАБУ предоставить первичную документацию. Нами установлено, что она к тому времени уже была в детектива НАБУ. Однако, по непонятным пока причинам, вместо того, чтобы предоставить документы, детектив отозвал экспертизу", – рассказали в ДБР.

Впоследствии вышеупомянутую экспертиза была проведена по ходатайству следственных ГБР, результаты стали основанием для сообщения о подозрении двум экс-руководителям Харьковского бронетанкового завода.

НАБУ news.liga.net

В НАБУ в свою очередь ответили на подозрение, объявленное детективу. В бюро заявили, что экс-детектив, который не работает уже 2 года, отозвал экспертизу из-за недостатка необходимых документов. Вину сотрудника в НАБУ отрицают.

"В деле о закупке прицелов для "ХБТЗ" местонахождение значительной части необходимых для экспертизы документов при расследовании установить не удалось. Именно невозможность предоставить документы и стала поводом отзыва детективом постановления на проведение экспертизы. На основании каких именно сведений ГБР была проведена экспертиза, в НАБУ неизвестно", – сказано в заявлении НАБУ в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что три сотрудника НАБУ, которые фигурировали в расследовании журналистов Bihus.Info о коррупции в "Укроборонпроме", понесли дисциплинарное наказание.

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