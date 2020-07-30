Детей в Крыму учат стрелять из винтовок и гранатометов. Показательные фото

Виктория Довгань Расследования 12:10, 30.07.2020 Обновлено: 12:10, 30.07.2020

В сети появились новые фото с доказательствами милитаризации воспитания детей во временно оккупированном Россией Крыму.

Их обнародовали на странице блога "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter. Уточняется, что кадры были сделаны в военно-патриотическом клубе при одной из школ.

Ребенок учится стрелять из винтовки
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Крымские дети со школьной скамьи привыкают к оружию
Twitter RoksolanaToday&Крым25%

На них дети запечатлены в военной амуниции, с муляжами винтовок и гранатометов. Судя по всему, их учили обращаться с оружием и стрелять из него.

"Крымское детство. Военно-патриотический клуб юных морских пехотинцев "Багира" создан при Кукушкинской средней школе. Занятие по основам военной разведки", – отметил автор публикации.

Мальчик из Крыма держит муляж гранатомета
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Построение детей с оккупантами Крыма
Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из детских лагерей Евпатории в аннексированном Россией Крыму подросткам устроили "трудодень" в военной форме РФ. Дети с нашитыми российскими триколорами убирали территорию лагеря и пололи траву.

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