Детей в Крыму учат стрелять из винтовок и гранатометов. Показательные фото
Оккупанты учат детей Крыма стрелять.
В сети появились новые фото с доказательствами милитаризации воспитания детей во временно оккупированном Россией Крыму.
Их обнародовали на странице блога "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter. Уточняется, что кадры были сделаны в военно-патриотическом клубе при одной из школ.
Ребенок учится стрелять из винтовки Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Крымские дети со школьной скамьи привыкают к оружию Twitter RoksolanaToday&Крым25%
На них дети запечатлены в военной амуниции, с муляжами винтовок и гранатометов. Судя по всему, их учили обращаться с оружием и стрелять из него.
"Крымское детство. Военно-патриотический клуб юных морских пехотинцев "Багира" создан при Кукушкинской средней школе. Занятие по основам военной разведки", – отметил автор публикации.
Мальчик из Крыма держит муляж гранатомета Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Построение детей с оккупантами Крыма Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из детских лагерей Евпатории в аннексированном Россией Крыму подросткам устроили "трудодень" в военной форме РФ. Дети с нашитыми российскими триколорами убирали территорию лагеря и пололи траву.