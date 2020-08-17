Детей в Крыму нарядили в военную форму и устроили "посвящение". Фото

В Крыму школьников массово зачисляют в Юнармию. Telegram-канал Анатолия Штефана

Во временно оккупированном Россией Крыму детям устроили очередное "посвящение" в военизированную организацию "Юнармия".

Соответствующие кадры обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). На них запечатлено, как школьники маршируют строем в российской военной форме и получают красные береты из рук российских захватчиков.

Детей одели в форму оккупантов Telegram-канал Анатолия Штефана

Построение школьников в Крыму перед оккупантами Telegram-канал Анатолия Штефана

Милитаризация детей в оккупированном Крыму Telegram-канал Анатолия Штефана

"Российская Федерация продолжает нарушать международное гуманитарное право и права ребенка в оккупированном Крыму, привлекая детей в российское милитаристское движение "Юнармия", – возмутился защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе также продолжают активную милитаризацию детского воспитания. Пропагандой войны среди детей там занимаются такие организации, как "Юнармия" и "Пересвет".

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