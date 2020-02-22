В сети появилось видео с пропагандистского мероприятия во временно оккупированной Амвросиевке на Донбассе. На кадрах видно, что детей нарядили в советскую форму и заставили маршировать с портретами ликвидированных главарей террористов – "Гиви", Александра Захарченко и прочих.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оккупированная Амвросиевка. Шесть лет правозащитные детские международные организации и украинские защитники молчат. Наших детей инфицируют неизлечимым вирусом каждый день. Хроники победоносия", – написал Штефан.

Дети маршируют с портретами террористов "ДНР" Скриншот видео

В комментариях под жуткими кадрами украинцы также выразили свое возмущение цинизмом оккупантов и использованием в их пропаганде детей.

"Это наши дети", "Ужас. Потому там и нужно не выборы осенью, а программа информационной деоккупации на несколько лет после нашей победы в войне", "Хуже коронавируса может быть только вата головного мозга", "Вирус победобесия", "Сивохо ЭТО видел? У родителей в головах еще хуже", – негодуют люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в середине февраля террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождения Луганщины от гитлеровских войск. К ней они приобщили студентов местных "вузов".

Молодых людей переодели в шинели и ватники и заставили раздавать на трассе календари, листовки и запрещенные в Украины "георгиевские" ленточки.

Также в сети появились фото военно-полевых сборов для детей в террористической "ДНР". На них школьников учили стрелять из автомата.

А во временно оккупированном Крыму запустили в продажу детские костюмы "Солдатка" и "Солдат". При этом вместо манекенов в магазине использовали плюшевых мишек.

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