В Украине разоблачили порно-схему с детьми

В Харьковской области киберполиция разоблачила злоумышленника, который входил в доверие к детям и принуждал их к созданию собственных фото и видео порнографического характера.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22-летнего жителя области задержали.

После получения таких снимков злоумышленник шантажировал детей обнародованием этих фото.

Установлено, что мужчина с помощью анонимных серверов зарегистрировался в соцсетях, в частности в запрещенной в Украине "ВКонтакте".

Там он знакомился с несовершеннолетними лицами и входил к ним в доверие, далее под вымышленным предлогом принуждал детей к созданию изображений порнографического характера с их участием.

Полученную фото- и видеопродукцию мужчина использовал для собственных нужд и для обмена на тематическом российском закрытом веб-ресурсе.

Отмечается, что специалистам удалось вычислить IP-адрес преступника, после чего они обнаружили его местонахождение.

У мужчины при обысках изъяли всю компьютерную технику.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 УК Украины. (Принуждение несовершеннолетних к участию в создании изображений или кино- и видеопродукции порнографического характера).

Ему грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине ужесточили наказание для педофилов.