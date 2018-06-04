В Украине разоблачили порно-схему с детьми

В Харьковской области киберполиция разоблачила злоумышленника, который входил в доверие к детям и принуждал их к созданию собственных фото и видео порнографического характера.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 22-летнего жителя области задержали.
После получения таких снимков злоумышленник шантажировал детей обнародованием этих фото.
Установлено, что мужчина с помощью анонимных серверов зарегистрировался в соцсетях, в частности в запрещенной в Украине "ВКонтакте".
Там он знакомился с несовершеннолетними лицами и входил к ним в доверие, далее под вымышленным предлогом принуждал детей к созданию изображений порнографического характера с их участием.
Полученную фото- и видеопродукцию мужчина использовал для собственных нужд и для обмена на тематическом российском закрытом веб-ресурсе.
Отмечается, что специалистам удалось вычислить IP-адрес преступника, после чего они обнаружили его местонахождение.
У мужчины при обысках изъяли всю компьютерную технику.
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 УК Украины. (Принуждение несовершеннолетних к участию в создании изображений или кино- и видеопродукции порнографического характера).
Ему грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине ужесточили наказание для педофилов.