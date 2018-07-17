Начало тошнить: на Донетчине в лагере массово отравились дети

В Донецкой области после ужина в оздоровительном лагере "Ястребок" отравились 60 детей.

Вечером, 16 июля, отдыхающие почувствовали недомогания: у многих повысилась температура, некоторых тошнило, сообщила пресс-служба прокуратуры Донетчины.

"В медучреждения Краматорска, Славянска и Лимана доставлены 33 несовершеннолетних с симптомами острого кишечного отравления. Было принято решение про госпитализацию всех детей, которые почувствовали недомогания", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Донецкой области

Прокуратура Донецкой области

Возраст пострадавших 9-16 лет. Всего в лагере пребывает 134 ребенка.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований ведомости по ст. 321 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Прокуратура Донецкой области

Другие обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом в частном лагере массово отравились дети.