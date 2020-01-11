Десятки убитых и раненых: ОС жестко ударили по террористам

С начала нового года российские террористы на Донбассе уже понесли серьезные потери живой силы и техники.

Об этом говорится в сводке, обнародованной на странице штаба ООС в Facebook. Также ею поделился офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что все данные подтверждены военное разведкой Объединенных сил.

В частности, потери российско-оккупационных войск за первые десять дней нового года составили 33 человека:

безвозвратные – 12 человек;

ранены и травмированы – 21 человек;

вооружение и военная техника – одна единица.

Операция Объединенных сил на Донбассе "Вчасно"

"В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – заверили защитники Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники: безвозвратные – 619 человек, раненые и травмированные – 939 человек, вооружение и военная техника – 110 единиц.

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