Десятки трупов: в лесополосе на Черкасщине обнаружили незаконный скотомогильник. Фото

В лесополосе под Жашковом Черкасской области местные фермеры нелегально утилизировали мертвых свиней. Что привело к смерти животных – пока неизвестно.

Страшную находку обнаружили экологи вместе с полицейскими. О ней в Faceboook сообщил начальник Черкасского областного Управления экологического надзора Александр Позняков.

На месте незаконного захоронения задержали двух сотрудников местного сельхозпредприятия "Степь". Они как раз пытались с помощью экскватора захоронить более двух десятков трупов свиней.

Что привело к смерти животных – пока неизвестно Facebook / Александр Позняков

Экологи взяли пробы почвы и установили размеры зараженного участка. Кроме того, были отобраны необходимые материалы из останков животных и направлены на экспертизу, которая должна установить причины их гибели.

Правоохранители зафиксировали правонарушение. По его факту начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах женщину взял в заложники знакомый. У ее мужа он требовал выкуп.

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