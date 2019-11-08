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8 ноября • обновлено в 19:16
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Десятки трупов: в лесополосе на Черкасщине обнаружили незаконный скотомогильник. Фото

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В лесополосе под Жашковом Черкасской области местные фермеры нелегально утилизировали мертвых свиней. Что привело к смерти животных – пока неизвестно.

Страшную находку обнаружили экологи вместе с полицейскими. О ней в Faceboook сообщил начальник Черкасского областного Управления экологического надзора Александр Позняков.

На месте незаконного захоронения задержали двух сотрудников местного сельхозпредприятия "Степь". Они как раз пытались с помощью экскватора захоронить более двух десятков трупов свиней.

Что привело к смерти животных – пока неизвестно

Что привело к смерти животных – пока неизвестно

Facebook / Александр Позняков

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Экологи взяли пробы почвы и установили размеры зараженного участка. Кроме того, были отобраны необходимые материалы из останков животных и направлены на экспертизу, которая должна установить причины их гибели.

Правоохранители зафиксировали правонарушение. По его факту начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах женщину взял в заложники знакомый. У ее мужа он требовал выкуп.

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Место
Украина Черкассы
Тег
Экология
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