Десятки "титушек" ворвались на пленум Федерации профсоюзов ЖКХ

На пленум ЦК Федерации профсоюзов работников ЖКХ, проходивший 22 марта в киевской гостинице "Турист", напали "титушки".

Некоторых участников пленума облили зеленкой, мероприятие было прервано, пишет Espreso.

По словам работников гостиницы, в нападении участвовало две группы по 15 человек, одетых в гражданское. Нападавшие попытались захватить документацию Федерации, однако им помешала прибывшая на место инцидента полиция.

Большинству нападавших удалось сбежать с места происшествия, но нескольких "титушек" полиции удалось задержать.

Участники пленума предполагают, что за этим нападением может стоять заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко. Его цель — дискредитировать председателя ЦК федерации профсоюзов работников ЖКХ Алексея Романюка.

Алексей Романюк является председателем наблюдательного совета "Укрпрофздравницы". По словам участников пленума, Романюк блокирует продажу санаториев федерации, в которой заинтересованы близкие Саенко люди.

Правоохранители изымают в качестве вещественных доказательств документы, которые пытались похитить напавшие на пленум "титушки".

После вмешательства полиции пленум продолжил работу.