Десятки осужденных забаррикадировались: появились подробности бунта в колонии Одессы

Пожар, возникший во время бунта в исправительной колонии Одессы, удалось ликвидировать. Однако порядка 30 осужденных до сих пор остаются забарикадированными в одном из административных помещение пенитенциарного учреждения.

Об этом OBOZREVATEL узнал от собственных источников. Также отмечается, что в результате чрезвычайных событий два сотрудника колонии и один заключенный получили телесные повреждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всем им оказана медицинская помощь без госпитализации. Мероприятия по наведению порядка продолжаются.

Бунт в колонии Одессы Odessa Online

Бунт в колонии Одессы Odessa Online

Бунт в колонии Одессы Odessa Online

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в исправительной колонии, вблизи села Хутора Черкасской области, произошел пьяный бунт. ЧП зафиксировали во время ночного пересчета осужденных, в бунте приняли участие, по предварительным данным, 12 человек.

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