ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Десятки осужденных забаррикадировались: появились подробности бунта в колонии Одессы

1.5тЧитать материал на украинском

Пожар, возникший во время бунта в исправительной колонии Одессы, удалось ликвидировать. Однако порядка 30 осужденных до сих пор остаются забарикадированными в одном из административных помещение пенитенциарного учреждения.

Об этом OBOZREVATEL узнал от собственных источников. Также отмечается, что в результате чрезвычайных событий два сотрудника колонии и один заключенный получили телесные повреждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всем им оказана медицинская помощь без госпитализации. Мероприятия по наведению порядка продолжаются.

Новости
''Спасите!'' В России заключенные колонии устроили массовый бунт

Бунт в колонии Одессы

Бунт в колонии Одессы

Odessa Online

Бунт в колонии Одессы

Бунт в колонии Одессы

Odessa Online

Бунт в колонии Одессы

Бунт в колонии Одессы

Odessa Online

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в исправительной колонии, вблизи села Хутора Черкасской области, произошел пьяный бунт. ЧП зафиксировали во время ночного пересчета осужденных, в бунте приняли участие, по предварительным данным, 12 человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения