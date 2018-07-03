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Десятки молодых и красивых: в сети показали воинов Украины, убитых "Л/ДНР"

2.2тЧитать новость на украинском

В июне Украина лишилась более 20 воинов в результате агрессии России на Донбассе.

Список с фото украинских героев, погибших, защищая страну, обнародовали на странице РБК-Украина в Facebook.

Военные ушли из жизни при различных обстоятельствах.

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"Проклинаем войну!" Украинский командир погиб, спасая раненого бойца. Опубликованы фото

"Николай Метлинский (погиб 1 июня) во время обстрела накрыл своим телом дочь санинструктора и получил тяжелое ранение. Умер в больнице", - говорится в сообщении.

"Игорь Французан (погиб 6 июня) в ходе боя и преследования вражеской ДРГ погиб в результате подрыва на мине с "растяжкой", - зафиксировано на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ отомстили террористам за бойню на Донбассе

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Ivan Rus
Ivan Rus
Это какая по счёту небесная сотня?
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