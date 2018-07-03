Десятки молодых и красивых: в сети показали воинов Украины, убитых "Л/ДНР"

В июне Украина лишилась более 20 воинов в результате агрессии России на Донбассе.

Список с фото украинских героев, погибших, защищая страну, обнародовали на странице РБК-Украина в Facebook.

Военные ушли из жизни при различных обстоятельствах.

"Николай Метлинский (погиб 1 июня) во время обстрела накрыл своим телом дочь санинструктора и получил тяжелое ранение. Умер в больнице", - говорится в сообщении.

"Игорь Французан (погиб 6 июня) в ходе боя и преследования вражеской ДРГ погиб в результате подрыва на мине с "растяжкой", - зафиксировано на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ отомстили террористам за бойню на Донбассе