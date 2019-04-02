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Десятки ликвидированных: в ВСУ озвучили огромные потери "Л/ДНР" за месяц

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Бойцы Вооруженных сил Украины по итогам марта ликвидировали около 56 террористов российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что еще около 85 оккупантов получили ранения различной степени тяжести.

"Небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство), и 16 получили ранения. Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь", - написал Штефан.

По его словам, игнорируя Минские договоренности, члены незаконных вооруженных формирований каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

"Кураторы из России предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики", - пояснил офицер.

Десятки ликвидированных: в ВСУ озвучили огромные потери "Л/ДНР" за месяц
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Также он добавил, что большинство террористов, участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и т.н. Новороссии и увольняются из подразделений российско-оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие получат выплаты в увеличенном размере за выполнение в марте заданий в составе подразделений, которые участвуют в ООС.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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