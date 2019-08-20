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Десятки гаубиц и танков: ОБСЕ заметила масштабное скопление боевой техники оккупантов

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали у террористов на Донбассе скопление гаубиц и танков.

Об этом сказано в отчете от 19 августа, опубликованном на сайте СММ.

Отмечается, что с нарушением определенных координат отвода тяжелого вооружения в неконтролируемых правительством Украины районах Донбасса 17 августа беспилотный летательный мини-аппарат СММ заметил восемь самоходных гаубиц (2С1, "Гвоздика", 122 мм) и три буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на полигоне возле Тернового (57 км к востоку от Донецка).

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На Донбассе заметили скопление техники террористов

news.dn.ua

Там же было обнаружено 29 танков (13 Т-64 и 16 Т-72) и два самоходных артиллерийских орудия (2С9 "Нона-С", 120 мм).

Кроме того, 17 августа беспилотник миссии зафиксировал признаки военного присутствия на Донбассе: в Брянке была обнаружена зенитная установка. Кроме того, рядом с позициями ВСУ около Набережного замечена 110-метровая траншея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ обнаружили скопление боевой техники террористов на Донбассе и успешно провели спецоперацию по ее уничтожению.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР"
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