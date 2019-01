Десантный корабль США направился в Черное море: что происходит

Десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США направился в Черное море.

Как передает командование флота в Twitter, корабль намерен вскоре начать патрулирование. Сейчас он в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы переходит через Дарданеллы.

Группа состоит примерно из 2200 человек и входит в состав 6-го подраздела флота американских ВМС. По словам вице-адмирала Лизы Франчетти, визит в Черное море свидетельствует о желании Штатов укреплять безопасность союзников и партнеров НАТО в регионе.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1