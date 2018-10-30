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Десанта в Азовском море не будет: командующий ВМС Украины осадил Россию

1.6т

Применение крупных кораблей в Азовском море большой осадкой практически невозможно, как и высадка способом корабль-берег.

Такое заявление сделал командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко в программе "Свобода слова" на ICTV. "Поэтому если взять те факты, что Россия может аккумулировать силы и средства по своим внутренним рекам с Каспия и Черного моря – она может аккумулировать количество на высадку всего батальона пехоты", – сказал он.

По его словам, украинское командование приняло во внимание все варианты развития событий, которые могут развиваться в Приазовье и Азовском море и провело соответствующие учения.

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"С точки зрения военных, ситуация в Азовском море, которая происходит, очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится порядка 120 украинских кораблей и катеров, но тех, которые могут действовать или обслуживать судна и имеют вооружение – всего 36, а те кто имеют достаточно вооружения – 24", - уточнил Воронченко.

Десанта в Азовском море не будет: командующий ВМС Украины осадил Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине подсказали, как прорвать блокаду Азовского моря.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина
Объекты
Азовское мореВоенно-морские силы Украины
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
По словам шумеров раньше до моста в Азовском море 20 процентов судов было класса пано-макс , а это очень большие суда , а тут говорят , что оно мелкое и большие суда не зайдут . Выходит кто-то врет и наверное это врут Путин , Шойгу и Чепига . Доллбоебы .
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Батальона морпехов РФ достачно шо бы дойти до Львива. Украинские лыцари будут встречать их квитами и георгиевскими стричками и гарно спивать
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