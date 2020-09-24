Дерзкое "похищение" полковника ВСУ в Сумах оказалось учениями
Громкое "похищение" в Сумах командира 117 бригады территориальной обороны, полковника Юрия Полоуса оказалось учениями военных.
Как пишет АрмияInform, это подтвердил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник. По его словам, такое "похищение" было использовано как вводная и одна из легенд учений.
Их целью была отработка действий военных в подобных ситуациях и координация с другими силовыми структурами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сообщалось, что шестеро неизвестных в балаклавах с оружием в ночь на 24 сентября через забор проникли на территорию Сумского национального аграрного университета.
Там они якобы пошли в комнату Полоуса и похитили его. Источники утверждали, что мужчину связали и увезли в неизвестном направлении.
Напомним, в Буче Киевской области 16 сентября двое злоумышленников насильно посадили мужчину в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении.
Кроме того, в Голосеевском районе Киева во дворе жилого дома поздно, вечером 26 августа еще одного мужчину силой затолкали в авто. Впоследствии стало известно, что это была операция спецслужб по задержанию.