Дерзкое "похищение" полковника ВСУ в Сумах оказалось учениями

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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  • Юрий Полоус якобы исчез в 2:00 24 сентября

  • Впоследствии стало известно, что это была лишь отработка легенды

  • Военные тренировались взаимодействовать с другими силовиками

Похищение Юрия Полоуса оказалось учениями

Громкое "похищение" в Сумах командира 117 бригады территориальной обороны, полковника Юрия Полоуса оказалось учениями военных.

Как пишет АрмияInform, это подтвердил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник. По его словам, такое "похищение" было использовано как вводная и одна из легенд учений.

Их целью была отработка действий военных в подобных ситуациях и координация с другими силовыми структурами.

Полковника Юрия Полоуса самом деле никто не похищал, отрабатывалась легенда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • сообщалось, что шестеро неизвестных в балаклавах с оружием в ночь на 24 сентября через забор проникли на территорию Сумского национального аграрного университета.

  • Там они якобы пошли в комнату Полоуса и похитили его. Источники утверждали, что мужчину связали и увезли в неизвестном направлении.

  • Напомним, в Буче Киевской области 16 сентября двое злоумышленников насильно посадили мужчину в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении.

  • Кроме того, в Голосеевском районе Киева во дворе жилого дома поздно, вечером 26 августа еще одного мужчину силой затолкали в авто. Впоследствии стало известно, что это была операция спецслужб по задержанию.

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