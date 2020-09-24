Дерзкое "похищение" полковника ВСУ в Сумах оказалось учениями

Громкое "похищение" в Сумах командира 117 бригады территориальной обороны, полковника Юрия Полоуса оказалось учениями военных.

Как пишет АрмияInform, это подтвердил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник. По его словам, такое "похищение" было использовано как вводная и одна из легенд учений.

Их целью была отработка действий военных в подобных ситуациях и координация с другими силовыми структурами.

Как сообщал OBOZREVATEL: