Держали в заложниках беременную, выламывали двери: появились жуткие детали обысков ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы провели 34-часовой обыск в одной из крупнейших страховых компаний Украины "Арсенал Страхування", допустив при этом множество грубых нарушений закона.

Об этом идет речь в расследовании "Стоп коррупции". Журналисты заподозрили ГФС в давлении на страховую деятельность в Украине. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Сам обыск продолжался с дня 21 марта по 21:00 22 марта. Из-за проблем со здоровьем сотрудников, которые оказались заперты в душном помещении почти на сутки, адвокаты вызвали скорую помощь.

"У нас женский коллектив. В комнате было шесть девушек. Когда уже было 18 часов, по просьбе адвоката отпустить беременную девушку начались насмешки, через полчаса ее отпустили. Но, чтобы вы понимали, мужчины обыскивали девушек, что, как я понимаю, противоречит нашему законодательству", – рассказала одна из представительниц компании.

"Стоп коррупции"

"Стоп коррупции"

"Стоп коррупции"

Кроме этого, стало известно и о других нарушениях. В частности, фискалы прервали видеофиксацию обыска, которая является обязательным требованием в соответствии с законодательством, не пускали в здание адвокатов и взломали дверь в электрощитовую.

"Стоп коррупции"

"Стоп коррупции"

Кроме того, в компании заверили, что ГФС осуществляла давление и на контрагентов страховиков: им регулярно поступали звонки и высылались повестки.

В расследовании было установлено, что обыск стал последствием налоговой проверки, которая началась еще в 2017 году. По словам адвокатов, все суды компания выиграла, однако ГФС устроила "налоговый террор".

Отмечается, что журналисты обратились с материалами расследования в ГФС для получения пояснений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров в среду, 6 марта, принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы.

Таким образом, ГФС разделят на Государственную налоговую (ГПС) и Государственную таможенную службы (ГТС).

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