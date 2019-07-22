Не раз был судим: что известно об изнасиловавшем внучку извращенце с Днепропетровщины

В Днепропетровской области 65-летний мужчина всю ночь насиловал свою неродную внучку. По сообщению полиции, он был ранее не раз судим.

Односельчане рассказали OBOZREVATEL, что семья живет в Гейковке всего пару лет. Особой общительностью не отличалась, но производила впечатление хозяйственных и приличных людей.

В селе шокированы преступлением

Жители маленького села Гейковка буквально ошарашены новостью. Их односельчанин, 65-летний мужчина, изнасиловал 13-летнюю девочку, свою неродную внучку.

Подозреваемый в изнасиловании Facebook Вячеслава Аброськина

Как сообщила полиция, он всю ночь издевался над ребенком, насиловал ее природным и неприродным способом, а также снимал все это на телефон.

Молодая мама, которой самой всего 28 лет, привезла детей 13 и 4 лет к бабушке с дедушкой в село, а сама отправилась на круглосуточную работу. Когда она вернулась, то старшая дочь рассказала, что дед поиздевался над ней. Где была в это время родная бабушка, не ясно.

"Сейчас в селе только и обсуждают эту новость. В воскресенье, 21 июля, были выборы, и люди не знали о том, что произошло. А сегодня первое, что они узнают, об этом жутком случае. Понимаете, село у нас маленькое, все друг друга знают. Самое большое, что случалось, так кражи. Пацаны к кому-нибудь залезли, инструмент украли. А тут такое! Все в шоке", – рассказали OBOZREVATEL в сельском совете.

Приехали два года назад

Пожилой мужчина, подозреваемый в изнасиловании, вместе с супругой, тоже пенсионеркой, приехали сюда года два назад. Купили дом, вели домашнее хозяйство.

"У них есть козы, теленок, птица, они траву косили. В общем, ничего плохого за ними раньше не замечали. Дочь и внуки к ним приезжали часто, гостили, летом особенно, все было нормально. Даже поверить не могу", – удивляется одна из жительниц села Валентина.

Пожилой мужчина работал где-то в Кривом Роге, каждое утро он отправлялся туда на маршрутке, а вечером возвращался.

С соседями особенно не общались

Ближайшие соседи семьи тоже в растерянности.

"Ничего особенного о них сказать не могу, они с соседями не дружили, держались сами по себе. Выпивал он, не без этого, конечно. Но особых скандалов у них не было. И внуков видел, они у них часто были. Но он с внуками не особо и общался, я не видел, чтобы он с ними куда-то ходил. Но то, что он, оказывается, сидел и вроде не один раз, то мы этого тут не знали! Сейчас люди говорят всякое, и что они специально сюда переехали, потому что в Кривом Роге знали, что он судимый и развратник. Но я этого вам подтвердить не могу", – отметил в беседе с OBOZREVATEL сосед Николай.

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А вот в администрации Криворожского района, которой подчиняется село Гейковка, о случившемся уже знают. "Мы все знаем, нам сообщили. Но состояли ли они у нас на учете, сказать не можем, это конфиденциальная информация", – сказал руководитель отдела по работе с детьми Юрий Палий.

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