Держали голыми и без туалета: стало известно о страшных издевательствах в интернате на Виниччине

Правозащитники и чиновники Винницкой ОГА застали в Плисковском психоневрологическом интернате (Винницкая область) голых пациентов, с босыми ногами и без доступа к туалету.

В связи с этим была назначена ревизия в учреждении. Детали следствия сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

"Назначена ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проводятся экспертизы, ведь было отмечено, что подопечных ненадлежащим образом кормят, поэтому (проверяется) на что деньги были сняты с их счета. Проведение финансово-хозяйственной ревизии - это то, что предусмотрено законом. Производство открыто по ч.2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека)", - рассказали в прокуратуре.

Также отмечается, что еще никому не объявляли о подозрении, однако областной совет расторг контракт с директором интерната.

Больница, иллюстрация 24 канал

"Областной совет разорвал с ним контракт. И он сейчас находится на больничном. Врачи не позволяют ему пока по состоянию здоровья общаться, однако установлено, кто работал в ту смену. О подозрении еще не объявлено, ведь не закончилось досудебное расследование", - отметили в прокуратуре.

Как сообщали в открытых источниках, инцидент произошел 23 сентября, когда во время повторной проверки интерната мониторинговая группа выявила нарушения, связанные с бесчеловечным обращением с подопечными.

В частности, была обнаружена группа голых женщин, их закрыли на ночь под замок, без дежурного, который должен помогать им ходить в туалет, давать воду и оказывать первую домедицинскую помощь.

Еще в одном помещении выявили обнаженных мужчин и женщин - подопечные психоневрологического интерната находились в одной большой комнате.

Как сообщал OBOZREVATEL, в психбольнице Одессы жестоко издеваются над пациентами, их избивают и не пускают в туалет.

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