"Дерут мзду!" В Крыму местные жители взбунтовались против оккупантов

В аннексированном Крыму местных жителей возмутил платный вход на пляж, который установили оккупанты.

Об этом сообщил блогер "КРЫМский бандеровец" в Twitter, отметив, что "мзду" собирают в Севастополе.

" С 29 июля проезд к морю в парке Победы стоит 200 рублей. Ватники в соцсетях пытаются выяснить, законно ли оккупанты установили шлагбаум с будкой, чтобы драть с них мзду. Радуйтесь, что не обнесли парк колючей сеткой со спиралью Бруно, как это сделали на Яшмовом пляже", - написал он.

Платный пляж в Крыму "КРЫМский бандеровец", Twitter

Платный пляж в Крыму "КРЫМский бандеровец", Twitter

Крым. Севастополь. С 29 июля проезд к морю в парке Победы стоит 200 руб.Ватники в соцсетях пытаются выяснить, законно ли оккупанты установили шлагбаум с будкой,чтобы драть с них мзду.Радуйтесь, что не обнесли парк колючей сеткой со спиралью Бруно, как это сделали на Яшмовом пляже pic.twitter.com/MGSupwW6YH — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 29 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой.

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