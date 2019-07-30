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"Дерут мзду!" В Крыму местные жители взбунтовались против оккупантов

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В аннексированном Крыму местных жителей возмутил платный вход на пляж, который установили оккупанты.

Об этом сообщил блогер "КРЫМский бандеровец" в Twitter, отметив, что "мзду" собирают в Севастополе.

" С 29 июля проезд к морю в парке Победы стоит 200 рублей. Ватники в соцсетях пытаются выяснить, законно ли оккупанты установили шлагбаум с будкой, чтобы драть с них мзду. Радуйтесь, что не обнесли парк колючей сеткой со спиралью Бруно, как это сделали на Яшмовом пляже", - написал он.

Платный пляж в Крыму

Платный пляж в Крыму

"КРЫМский бандеровец", Twitter

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Платный пляж в Крыму

Платный пляж в Крыму

"КРЫМский бандеровец", Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму оккупанты отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой.

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Место
Украина Севастополь
Тег
Крым
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