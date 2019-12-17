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17 декабря • обновлено в 18:54
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Деркач заявил о работе Пинчука на КГБ: у олигарха ответили

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Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука опровергла информацию о том, что олигарх был агентом КГБ.

"Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука", – сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина".

О причастности Пинчука к советскому Комитету госбезопасности заявил внефракционный народный депутат Андрей Деркач, опубликовав доказательства. По его данным, олигарх в 1987 году обязался работать на КГБ под именем "Валерий".

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Также политик сообщил, что что Пинчук якобы сворачивает весь свой бизнес и собирается бежать из Украины, ведь против него развернется массированная атака.

Несмотря на опровержение пресс-службы Фонда Виктора Пинчука, информацию Деркача нельзя считать безосновательной, поскольку ранее он сам работал оперуполномоченным в Управлении СБУ в Днепропетровской области. А его отец, генерал Леонид Деркач с начала независимости Украины был связан с СБУ, и в период с 1998 по 2001 год возглавлял ведомство. В Управление КГБ УССР он работал с 1972-го.

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук

marionetki.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее предприниматель Михаил Бродский рассказал, что Пинчук, который является зятем второго президента Украины Леонида Кучмы, напрямую не причастен к заказному убийству журналиста Георгия Гонгадзе, однако он организовывал информационные кампании по обелению репутации своего тестя.

  • В частности, заданием Пинчука было дискредитировать подлинность пленок Мельниченко, которые содержат доказательства прямой ответственности Кучмы за преступление.

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Персоны
Андрей Деркач Виктор Пинчук
Место
Украина
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