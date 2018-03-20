Депутаты мне советовали запустить в Раду газ – Савченко

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявляет, что коллеги по парламенту советовали ей запустить в здание Верховной Рады газ.

"Когда я шутила на эту тему (государственного переворота. – Ред.), не двинуть ли мне здесь гранату, коллеги-депутаты советовали запустить в воздуховод Рады газ и сделать там газовую камеру", - рассказала она.

В целом, утверждает Савченко, она знала, что СБУ ее прорабатывает, поэтому "подыгрывала спецслужбам".

Напомним, также Савченко заявила что Банковая собиралась ее ликвидировать.