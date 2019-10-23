Нардепов заподозрили во взяточничестве: САП начала расследование

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной коррупции среди народных депутатов.

Как говорится в сообщении пресс-службы САП, дело открыто после информации, обнародованной в СМИ.

В частности, расследуется возможное получение взятки 11 народными депутатами, членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, которые, возможно, получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины предложили проверить сразу с десяток нардепов от “Слуги народа” на детекторе лжи. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047. Его задача – ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

Так, в распоряжении OBOZREVATEL появился список депутатов, которые выступали за и против схемы.

За отмену: Даниил Гетманцев (Слуга народа); Александр Сова (Слуга народа); Александр Ковальчук (Слуга народа); Марьян Заблоцкий (Слуга народа); Алексей Устенко (Слуга народа); Ярослав Железняк (Голос); Галина Васильченко (Голос).

Против отмены (или воздержались): Александр Дубинский (Слуга народа); Алексей Ковалев (Слуга народа); Дарья Володина (Слуга народа); Андрей Холодов (Слуга народа); Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа); Ирина Аллахвердиева (Слуга народа); Элла Репина (Слуга народа); Олег Марусяк (Слуга народа); Юлия Диденко (Слуга народа); Анастасия Ляшенко (Слуга народа); Олег Воронько (Слуга народа); Алексей Леонов (Слуга народа); Анна Колесник (Слуга народа); Игорь Палица (За будущее); Нина Южанина (Европейская солидарность).

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