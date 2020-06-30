Депутат-педофил годами охотился на детей, а потом прятался в Киеве. Эксклюзивные детали
Еще в 2012 году депутата Северодонецкого горсовета Владимира Живагу поймали у него дома на развращении маленькой девочки
Правоохранители также обнаружили большой архив фото- и видеоматериалов оргий с детьми
Однако его отпустили под подписку о невыезде, тот сбежал
Беглеца объявили в розыск, но только в 2017 году Живага попал в поле зрения полиции совсем по другому делу
Оказалось, что он жил и работал в столице по документам умершего в России младшего брата
В июне 2020 года суд приговорил насильника детей к 15 годам лишения свободы
Владимир Живага осужден за насилие над детьми.
Экс-депутат Северодонецкого городского совета (VI созыва) Владимир Живага приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилования и развращение детей в Луганской области. Еще в 2012 году он был объявлен в розыск, однако задержали преступника спустя 5 лет в Киеве – он работал по документам умершего в РФ брата. Во время суда стало известно, что педофила могли остановить намного раньше.
Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Скрывался от розыска пять лет
Впервые депутата задержали в 2012 году – правоохранители застукали его дома с маленькой девочкой, а на компьютере Живаги оказался большой архив фото- и видеоматериалов с детьми.
Однако злоумышленника выпустили под подписку о невыезде, чем он и воспользовался, сразу же уехав в Киев. Там спокойно жил и работал до 2017 года, несмотря на то, что был объявлен в розыск, в том числе международный. Оказалось, что Живага выдавал себя за умершего в России младшего брата.
Сергей и Владимир Живаги в Москве. Экс-депутат – справа Facebook Владимира Живаги
Но педофил не остался безнаказанным только благодаря тому, что в 2017 году попал в поле зрения сотрудников Департамента защиты экономики Нацполиции по другому делу.
Первой была племянница
В материалах дела фигурируют шесть пострадавших девочек в возрасте от 6 до 14 лет. Самая младшая была племянницей жены Владимира.
Первый доказанный "эпизод" произошел в 2006 году, когда ребенок с мамой приехали погостить в загородном доме, где жили ее тетя с мужем. Живага не удержался, под предлогом уборки в бане позвал малышку, уговорил раздеться, касаться и себя, и его половых органов, а весь процесс фотографировал.
Также он убедил не рассказывать ничего родителям, мол, "пусть это останется нашим секретом".
Судя по всему, был перерыв в "общении" с ребенком – в материалах дела дальше говорится о событиях уже 2010 года. Однажды весной Живага приехал к северодонецкой школе, где училась девочка, и уговорил поехать с к нему домой посмотреть мультфильмы, кино, поиграть в развлекательные компьютерные игры и т.д. Но дома Живага включил 10-летней племяннице порнофильмы. Потом фотографировал ее без одежды, заставлял касаться его.
Но этого педофилу оказалось мало, в том же году он решил, что пора "по-взрослому" и изнасиловал ребенка неестественным способом. После этого было еще несколько "встреч", когда дядя-депутат принуждал ее "заняться любовью". По факту – снова насиловал.
В конце 2010-го или начале 2011 года девочка рассказала матери обо всем. Женщина обратилась в полицию, приходили психологи, общались, спрашивали о происходящем. Однако это ничем не закончилось.
Напомним, в то время Живага был действующим депутатом и продолжал развращать и насиловать детей.
Владимир Живага после задержания
Метод кнута и пряника
Большинство педофилов – прекрасные психологи. Они умеют найти подход к детям, посочувствовать в подходящий момент и таким образом войти в доверие. Преступник действовал так же.
Плюс ко всему давал деньги и приучал девочек к алкоголю (дети пили коньяк и пиво), а затем насиловал их. Некоторым рассказывал об "ужасах первого секса" и убеждал, что уж он-то сделает все безболезненно. Уговаривал привести подругу, угрожал, что встретится с сестричкой, умело и цинично ломал психику.
Пострадавшие в своих показаниях рассказывали о том, что не могли покинуть его загородный дом самостоятельно из-за отдаленности местности и наличия собаки на территории. Если Живага отлучался, то свою кавказскую овчарку всегда спускал с привязи.
Также жертвы не рассказывали ничего родителям, чтобы не разрушить отношения, и не быть наказанными.
Замужем за педофилом
На судебном заседании жена рассказала, что познакомилась с будущим мужем в 15 лет, ему было 26. Они встретились в кафе на дискотеке, куда Живага приезжал каждый вечер.
Она беременела, но мужчина не хотел детей. Со временем депутат приобрел дом в пгт Метелкино, где стали жить вместе, но официально брак не регистрировали.
Женщина считала, что Владимир таким образом волнуется за свое имущество, но все же забеременела и родила сына. В то время между ними уже были сложности, половые отношения полностью прекратились после родов. Живага говорил, что у него какие-то "проблемы интимного характера".
Когда жили в Метелкино, к ним приходила девочка, он все говорил, какая она хорошенькая и беленькая. Со временем в домашнем компьютере женщина начала находить фотографии малолетних детей в лесу рядом с машинами, которые он часто менял.
После первого случая с племянницей жена не поверила, что муж мог развращать ребенка. Потом нашла его переписку в соцсети "Вконтакте" и новые фото, однако тот выкрутился. Мол, девочки сами пишут и знакомятся, а он "наставляет их на жизненном пути".
Потом фактов стало больше, а однажды супруга застала его целующимся с молоденькой официанткой в местном кафе и подала на развод. Однако нет данных о том, что она обращалась в полицию.
Педофилы умеют войти в доверие к детям "Аргумент"
P.S. Как рассказали источники OBOZREVATEL, когда в 2012 году Владимир Живага сбежал в Киев, то плотно общался и был связан по работе с земляком, который его покрывал. Тот занимал "вкусную" должность в Голосеевской РГА Киева. Но это отдельная история.