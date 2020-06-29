Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены: все детали

Жена депутата Николаевского областного совета погибла от выстрела в голову из травматического оружия. Сам мужчина заявил, что она совершила самоубийство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области на своей странице в Facebook. Правоохранители сразу выехали на место происшествия.

"Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранения в голову", – говорится в посте.

Так, 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж в момент инцидента находился в доме.

Правоохранители установят все обстоятельства гибели жены депутата. Предварительно, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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