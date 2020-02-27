Депутат и полицейский на Черниговщине "развели" мужчину на полмиллиона долларов

На Черниговщине "на горячем" поймали мошенников, которые пытались завладеть половиной миллиона долларов США за якобы выделение земельного участка.

Среди подозреваемых оказались депутат Путильского районного совета, специалистка Усть-Путильского сельсовета и инспектор Путильского отделения полиции, сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора.

На Черниговщине "развели" мужчину на полмиллиона долларов ubr.ua

По версии следствия, они пытались украсть деньги потерпевшего, уверяя его, что таким образом он сможет получить в собственность 100 га земель региона под охотничьи угодья.

Правоохранители задержали троих во время получения первой части денег в сумме 200 тысяч долларов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве ограбили отделение Новой почты. В помещение ворвался мужчина, который угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!