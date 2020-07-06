Депутат Госдумы выдал, что "Украина исчезнет" из-за закона о языке
Глава Комитета по образованию и науке нелегитимной Госдумы России Вячеслав Никонов пригрозил Украине, что она якобы может исчезнуть или разделиться на несколько частей.
По его словам, это произойдет, если наша страна не отменит Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Провокационный пост с ультиматумом появился на странице скандального российского политика в Facebook.
"Украина исторически по факту двуязычна. Не отменят закон – будут и дальше раскалывать страну. Украин может оказаться много. Или ни одной", – угрожающе заявил Никонов.
Напомним, что во вторник, 7 июля, Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности вышеупомянутого языкового закона.
Как сообщал OBOZREVATEL:
не мене агрессивно Никонов отреагировал на слова командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы о готовности Украины к конфронтации с Россией в море.
Российский политик заявил, что страна-агрессор якобы за считанные минуты может потопить весь украинский флот.