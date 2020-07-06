Депутат Госдумы выдал, что "Украина исчезнет" из-за закона о языке

Виктория Довгань Расследования 16:55, 6.07.2020 Обновлено: 16:56, 6.07.2020

Глава Комитета по образованию и науке нелегитимной Госдумы России Вячеслав Никонов пригрозил Украине, что она якобы может исчезнуть или разделиться на несколько частей.

По его словам, это произойдет, если наша страна не отменит Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Провокационный пост с ультиматумом появился на странице скандального российского политика в Facebook.

"Украина исторически по факту двуязычна. Не отменят закон – будут и дальше раскалывать страну. Украин может оказаться много. Или ни одной", – угрожающе заявил Никонов.

Напомним, что во вторник, 7 июля, Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности вышеупомянутого языкового закона.

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