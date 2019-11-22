Депутат городского совета Одессы Богдан Гиганов засветился на пропагандистском шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Эфир с участием украинца вышел в пятницу, 22 ноября. На это отреагировали активисты, в частности, экс-руководитель "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко.

Последний резко высказался об участии депутата в шоу пропагандистски Ольги Скабеевой.

Богдан Гиганов возле барельефа Жукову в Одессе facebook.com/giganovbogdan

"Неплохо себя там чувствует. Хотя должен гнить в тюрьме", – написал он о Гиганове на своей странице в Twitter.

Гиганов в "60 минут" facebook.com/giganovbogdan

Гиганов в "60 минут" twitter.com/sternenko

Сам политик ответил на поднявшийся вокруг поездки в РФ шум. На своем Facebook-аккаунте он послал в ж*пу тех, кто учит его жить.

"О, ужас!" – вопят псевдопатриоты. Отвечу просто: Хватит учить меня жить! Идите в ж...у! Зае...ли! Мы живем в правовом государстве! Посещение СМИ других стран законами Украины не запрещено!

Антиукраинских высказываний с моей стороны не звучало, т.к. я до мозга костей проукраинский!" – эмоционально написал депутат.

Скриншот

Отметим, ранее он публиковал пост, в котором рассказывал, что из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову будет вынужден "принять предложение" и прокомментировать ситуацию в "СМИ других стран".

facebook.com/giganovbogdan

Богдан Гиганов facebook.com/giganovbogdan

Реакция пользователей сети на пост депутата Скриншот

Реакция пользователей сети на пост депутата Скриншот

Реакция пользователей сети на пост депутата Скриншот

Реакция пользователей сети на пост депутата Скриншот

Реакция пользователей сети на пост депутата Скриншот

Це депутат одеської міської ради Богдан Гіганов сьогодні.



В Москві. У Скабєєвої на "россия 1".



І він непогано себе там почуває.

Хоча мав би гнити в тюрмі. pic.twitter.com/ki6f23bw2x — Сергій Стерненко (@sternenko) November 22, 2019

Как писал OBOZREVATEL, демонтаж барельефа Жукову начался в Одессе в четверг, 31 октября, на что резко отреагировали российские пропагандисты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!