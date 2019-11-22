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23 ноября • обновлено в 02:02
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"Идите в ж*пу! Зае**ли!" Одесский депутат съездил на шоу Скабеевой и послал украинцев

2.1т
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Депутат городского совета Одессы Богдан Гиганов засветился на пропагандистском шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Эфир с участием украинца вышел в пятницу, 22 ноября. На это отреагировали активисты, в частности, экс-руководитель "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко.

Последний резко высказался об участии депутата в шоу пропагандистски Ольги Скабеевой.

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Богдан Гиганов возле барельефа Жукову в Одессе

Богдан Гиганов возле барельефа Жукову в Одессе

facebook.com/giganovbogdan

"Неплохо себя там чувствует. Хотя должен гнить в тюрьме", – написал он о Гиганове на своей странице в Twitter.

Гиганов в "60 минут"

Гиганов в "60 минут"

facebook.com/giganovbogdan

Гиганов в "60 минут"

Гиганов в "60 минут"

twitter.com/sternenko

Сам политик ответил на поднявшийся вокруг поездки в РФ шум. На своем Facebook-аккаунте он послал в ж*пу тех, кто учит его жить.

"О, ужас!" – вопят псевдопатриоты. Отвечу просто: Хватит учить меня жить! Идите в ж...у! Зае...ли! Мы живем в правовом государстве! Посещение СМИ других стран законами Украины не запрещено!

Антиукраинских высказываний с моей стороны не звучало, т.к. я до мозга костей проукраинский!" – эмоционально написал депутат.

"Зае**ли!" Одесский депутат съездил на шоу Скабеевой и послал украинцев

Скриншот

Отметим, ранее он публиковал пост, в котором рассказывал, что из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову будет вынужден "принять предложение" и прокомментировать ситуацию в "СМИ других стран".

"Зае**ли!" Одесский депутат съездил на шоу Скабеевой и послал украинцев

facebook.com/giganovbogdan

Богдан Гиганов

Богдан Гиганов

facebook.com/giganovbogdan

Реакция пользователей сети на пост депутата

Реакция пользователей сети на пост депутата

Скриншот

Реакция пользователей сети на пост депутата

Реакция пользователей сети на пост депутата

Скриншот

Реакция пользователей сети на пост депутата

Реакция пользователей сети на пост депутата

Скриншот

Реакция пользователей сети на пост депутата

Реакция пользователей сети на пост депутата

Скриншот

Реакция пользователей сети на пост депутата

Реакция пользователей сети на пост депутата

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, демонтаж барельефа Жукову начался в Одессе в четверг, 31 октября, на что резко отреагировали российские пропагандисты.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
российская пропаганда
Персоны
Ольга Скабеева Сергей Стерненко
Место
Украина Одесса
Теги
фотографии политика скандалы пропаганда
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Корецький Іван
Корецький Іван
Чмо
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хороший человек и действительно любит Украину
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