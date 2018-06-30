"Депортировать!" В Раде предложили радикально решить проблему ромов

Украине нужно депортировать всех нелегальных мигрантов, независимо от национальной принадлежности, которые в нарушении закона пребывают на территории государства.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Думаю, Украине стоит поучиться у Дональда Трампа. Нужно прекращать быть либералами там, где речь идет о защите национальных интересов воюющей страны. Нужно действовать согласно закона, но жестко, и все нелегалы должны быть депортированы из Украины. Я когда говорю о депортации, то я не говорю о депортации цыган из Украины. Это бред. Я говорю о депортации нелегалов. И не только цыган, но и арабов, других национальностей, которые незаконно пребывают на территории Украины", - отметил депутат.

По его словам, именно нелегальные мигранты ромской национальности в значительной мере усугубляют отношение к этой этнической группе в Украине.

"К сожалению, ситуация может повториться (с нападениями. – Ред.). Здесь нужно прибегнуть к радикальным мерам, чтобы не допустить таких вещей. Я бы разделил ромскую проблему на две части. Это ромы, которые здесь живут давно, являются гражданами Украины и огромное количество ромов, которые эмигрировали в Украину из Европы. Смотрите, Франция депортировала 10 тысяч цыган, Германия вытеснила, в Венгрии были погромы не меньше, чем здесь", - подчеркнул нардеп.

При этом он выразил убежденность, что за подобными провокациями могут стоять иностранные спецслужбы.

"По ромам очень серьезная ситуация. То, что произошло во Львове – это удар ножом в спину воюющей стране. Я подозреваю, что не обошлось без вмешательства иностранных спецслужб. Я хотел бы, чтобы СБУ провело серьезное расследование и сообщила обществу, парламенту, были ли контакты у виновных в этом преступлении с представителями иностранных стран или так сказать аффилированными особами", - добавил радикал.

Парламентарий также убежден, что полиция должна более эффективно работать по этническим преступным группировкам.

"Это не касается исключительно цыган. Это больше выходцы с Кавказа. Здесь должны четко действовать закон и правоохранительная система. Мы готовы инициировать изменения в законодательство. У нас нет криминальной ответственности за нарушение государственной границы. Российские диверсанты этим пользовались. Наконец пришло время наводить порядок", - резюмировал Мосийчук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня во Львове был убит 24-летний ром, который является жителем села Ривне Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатовое Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатовое.

Были задержаны семь молодых парней 2000-2002 годов рождения. В случае доказательства вины, всем задержанным грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Позже в Совете Европы отреагировали на разгром лагеря ромов под Львовом, осудив виновных в нападении и напомнив о важности прозрачного расследования данного инцидента.