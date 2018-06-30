МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Депортировать!" В Раде предложили радикально решить проблему ромов

3.8тЧитать новость на украинском

Украине нужно депортировать всех нелегальных мигрантов, независимо от национальной принадлежности, которые в нарушении закона пребывают на территории государства.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Думаю, Украине стоит поучиться у Дональда Трампа. Нужно прекращать быть либералами там, где речь идет о защите национальных интересов воюющей страны. Нужно действовать согласно закона, но жестко, и все нелегалы должны быть депортированы из Украины. Я когда говорю о депортации, то я не говорю о депортации цыган из Украины. Это бред. Я говорю о депортации нелегалов. И не только цыган, но и арабов, других национальностей, которые незаконно пребывают на территории Украины", - отметил депутат.

По его словам, именно нелегальные мигранты ромской национальности в значительной мере усугубляют отношение к этой этнической группе в Украине.

"К сожалению, ситуация может повториться (с нападениями. – Ред.). Здесь нужно прибегнуть к радикальным мерам, чтобы не допустить таких вещей. Я бы разделил ромскую проблему на две части. Это ромы, которые здесь живут давно, являются гражданами Украины и огромное количество ромов, которые эмигрировали в Украину из Европы. Смотрите, Франция депортировала 10 тысяч цыган, Германия вытеснила, в Венгрии были погромы не меньше, чем здесь", - подчеркнул нардеп.

Новости
Кураторы не в Украине: в полиции рассказали, кто стоит за нападениями на ромов

При этом он выразил убежденность, что за подобными провокациями могут стоять иностранные спецслужбы.

"По ромам очень серьезная ситуация. То, что произошло во Львове – это удар ножом в спину воюющей стране. Я подозреваю, что не обошлось без вмешательства иностранных спецслужб. Я хотел бы, чтобы СБУ провело серьезное расследование и сообщила обществу, парламенту, были ли контакты у виновных в этом преступлении с представителями иностранных стран или так сказать аффилированными особами", - добавил радикал.

Парламентарий также убежден, что полиция должна более эффективно работать по этническим преступным группировкам.

"Это не касается исключительно цыган. Это больше выходцы с Кавказа. Здесь должны четко действовать закон и правоохранительная система. Мы готовы инициировать изменения в законодательство. У нас нет криминальной ответственности за нарушение государственной границы. Российские диверсанты этим пользовались. Наконец пришло время наводить порядок", - резюмировал Мосийчук.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня во Львове был убит 24-летний ром, который является жителем села Ривне Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатовое Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатовое.

Были задержаны семь молодых парней 2000-2002 годов рождения. В случае доказательства вины, всем задержанным грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Позже в Совете Европы отреагировали на разгром лагеря ромов под Львовом, осудив виновных в нападении и напомнив о важности прозрачного расследования данного инцидента.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.

Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляция
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
Объекты
ромыпогромВерховная Рада УкраиныРадикальная партия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
12
19
Смешно
7
Интересно
2
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Дригало Влад
Дригало Влад
Правильно депортировать всех не украинцев нахрен и не только ромов и арабов а евреев вместе с кавказцами!у евреев есть Израиль им тут нечего делать а у кавказцев есть Кавказ и тоже им тут делать нечего
Ответить
0
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Полностью согласен с радикалом!!!
Ответить
1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
Я, украинец, одессит и я ЗА депортацию всех кто нелегально находится у нас! США депортирует, и мы будем! СЛАВА УКРАИНЕ! МНЕ ГЛУБОКО НАСР#ТЬ на бомбящее мнение русских и путин в том числе!
Ответить
3
1

Наши блоги