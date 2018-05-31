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"Деоккупация неизбежна": Джемилев рассказал, как вернуть Крым

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Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что деоккупация Крыма неизбежна.

По его мнению, для начала нужно создать переговорную платформу из числа стран, подписавших в свое время Будапештский меморандум. Такое заявление Джемилев сделал во время лекции о полуострове в Стэндфордском университете (Калифорния, США), передает "Крым. Реалии".

"Санкции, введенные против России, уже достаточно серьезно влияют на ее экономику, а некоторые начавшиеся в результате них процессы носят необратимый характер. Отдельное спасибо я хотел бы сказать Соединенным Штатам, твердо заявившим, что санкции не будут сняты до возвращения Крыма Украине. Я сам видел в Вашингтоне российских олигархов, готовых заплатить огромные взятки за их исключение из санкционного списка", – заявил он.

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Джемилев отметил, что эти попытки в результате остались безуспешными.

"Конечно, есть риск, что в случае снятия с России самых серьезных санкций она может попробовать ситуацию в Крыму перевести в замороженный конфликт. Но для нашего народа такой вариант неприемлем. Каждый месяц оккупации – это жесточайший удар по нашему народу. У нас нет другой родины, кроме Крыма, и мы будем добиваться его деоккупации", – резюмировал Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джемилев заявил, что отсутствие возвращения Крыма в Украину может повлечь за собой угрозу всему миропорядку.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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