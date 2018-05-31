"Деоккупация неизбежна": Джемилев рассказал, как вернуть Крым

Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что деоккупация Крыма неизбежна.

По его мнению, для начала нужно создать переговорную платформу из числа стран, подписавших в свое время Будапештский меморандум. Такое заявление Джемилев сделал во время лекции о полуострове в Стэндфордском университете (Калифорния, США), передает "Крым. Реалии".

"Санкции, введенные против России, уже достаточно серьезно влияют на ее экономику, а некоторые начавшиеся в результате них процессы носят необратимый характер. Отдельное спасибо я хотел бы сказать Соединенным Штатам, твердо заявившим, что санкции не будут сняты до возвращения Крыма Украине. Я сам видел в Вашингтоне российских олигархов, готовых заплатить огромные взятки за их исключение из санкционного списка", – заявил он.

Джемилев отметил, что эти попытки в результате остались безуспешными.

"Конечно, есть риск, что в случае снятия с России самых серьезных санкций она может попробовать ситуацию в Крыму перевести в замороженный конфликт. Но для нашего народа такой вариант неприемлем. Каждый месяц оккупации – это жесточайший удар по нашему народу. У нас нет другой родины, кроме Крыма, и мы будем добиваться его деоккупации", – резюмировал Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джемилев заявил, что отсутствие возвращения Крыма в Украину может повлечь за собой угрозу всему миропорядку.