Скрыл 4,7 млрд грн долгов: НАБУ объявило подозрение экс-нардепу "Народного фронта"

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение народному депутату VIII созыва Денису Дзензерскому за сокрытие 4,7 миллиардов гривень финансовых обязательств.

Он вносил неправдивые ведомости в электронные декларации на протяжении 2015-2018 годов. Об этом сообщает во вторник, 19 ноября, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Правоохранители установили, что бывший депутат не упоминал о долгах с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении.

Денис Дзензерский скрыл 4,7 млрд грн долгов zn.ua

Действия бывшего парламентария квалифицированы по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Сейчас он не находится по месту жительства, поэтому письменное уведомление о подозрении ему прислали по почте и средством электронной связи.

Обязательства у бывшего нардепа возникли на основании решений Бабушкинского и Октябрьского районных судов Днепра. Решения вступили в законную силу, суды постановили взыскать с нардепа как поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам.

Речь идет о ПАО "ВТБ Банк", ПАО "Банк Кредит Днепр", ПАО "БТА Банк". Также Дзензерский скрывал наличие корпоративных прав в ОАО "МНК" Веста ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года стало известно, что Дзензерский не внес в декларацию информацию об обязательствах по поручительству по кредитам, общая задолженность по которым составляет более 280 миллионов долларов.

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