РФ устроила шантаж на Азове. Преследует четыре цели – Денис Попович

В Азовское море зашли 5 военно-морских судов Каспийской флотилии. По словам российских чиновников, эта мера была предпринята для того, чтобы защититься от нападения с украинской стороны, а также защитить Крымский мост.

Действительно ли это так? Не планирует ли Кремль новую военную авантюру? Может ли она быть осуществлена после Чемпионата мира по футболу?

Способна ли Украина отразить атаки противника с моря и может ли рассчитывать на помощь НАТО?

Об этом и многом другом интервью OBOZREVATEL рассказал военный обозреватель Денис Попович.

- По поводу пяти военно-морских судов, которые Россия перебросила в Азовское море. В РФ говорят, что якобы эта мера предпринята для защиты от возможного нападения Украины, в том числе от атак на Крымский мост. Одновременно озвучивается версия, что на самом деле речь идет о подготовке к масштабной военной атаке на Украину.

Какая версия кажется вам наиболее правдоподобной?

- На сегодняшний день я не представляю себе ситуацию, при которой Украина попыталась бы отбить Крым либо атаковать Крымский мост.

Потому что любая атака на Крымский мост может быть истолкована Россией, как агрессия со стороны Украины и повлечь за собой обострение, в том числе на азовском театре и на Донбассе.

На мой взгляд, это шантаж. Россия наращивает военное присутствие в Азовском море, шантажируя Украину с тем, чтобы она: а) восстановила водоснабжение Крыма, б) пошла на уступки в плане донбасского урегулирования. Есть масса проблем, которые решаются на сегодняшний день, прежде всего в плане введения миротворцев.

Сюда можно добавить и газовые вопросы. В настоящее время начинается переговорный процесс по транзиту российского газа через Украину. По данным российских СМИ, "Нафтогаз" выдвинул свои условия, они неприемлемы для "Газпрома". Кроме того, украинская сторона начала процедуру взыскания с "Газпрома" $2.6 млрд средств, присужденных Стокгольмским арбитражем.

И, наконец, есть и экономический фактор. В последнее время российские пограничники проводят задержания и досмотр украинских судов, которые направляются в порты Мариуполя и Бердянска и обратно. Если в этих портах не будет трафика судов, то порт может закрыться. Соответственно, возникает социальное напряжение. Оно ведет к тому, что расшатывается ситуация в регионе, а это выгодно сами знаете, кому.

Словом, есть целый спектр вопросов, которые Россия пытается решить посредством такого шантажа.

- А что с Крымским мостом? Может ли флотилия защитить его?

- Защита любого объекта зависит от того, какие силы противник может направить на его уничтожение.

Теоретически Украина может уничтожить Крымский мост. Для этого есть все средства, начиная от внезапного авиаудара и заканчивая скрытыми средствами, как то боевые пловцы, диверсии на мосту. Все это можно устроить, и при желании Украина могла бы это сделать.

Но дальнейшие последствия непредсказуемы. Я не думаю, что мы готовы на это пойти.

Может ли защитить флотилия? Теоретически – может. Для этого она и предназначена. А практически – все покажет конкретная ситуация.

- А разве недостаточно было сил российской ФСБ, пограничников, чтобы выполнить задачу по защите моста?

- Конечно, достаточно. Пограничная группировка там насчитывает более 50 кораблей.

Этого вполне хватит, чтобы защитить мост и создать подавляющее военное преимущество перед Украиной на Азове.

- Вы не считаете, что Россия может организовать подрыв Крымского моста, взвалить вину за это на Украину и воспользоваться этим поводом для эскалации напряженности?

- Такие вещи очень легко вычисляются. Всегда можно доказать, был подрыв или мост рухнул по каким-то естественным причинам, связанным с ледоходом, с ненадежным грунтом.

Вообще, Крымский мост – сам по себе фактор нестабильности, потому что любая авария на нем, связанная с разрушением конструкции, с проседанием грунта и прочими причинами, может быть представлена таким образом, что это сделала Украина.

И потом мы должны будем доказывать, что это было: лед во время ледохода, покосившиеся конструкции…

- …или дельфин со взрывчаткой.

- Да. То есть мы будем очень долго доказывать, что же на самом деле случилось. Что мы не верблюды...

- Или дельфины.

- Да, что-то в этом духе. Хотя, если мост может быть поврежден в результате какого-то проседания грунта, то всё будет очевидно. Но если Россия захочет сделать нас виноватыми, то она это сделает. Или, по крайней мере, попытается.

- Мы понимаем, что сухопутный коридор в Крым был бы совсем не лишним для России сегодня. Так же, как и Северо-Крымский канал. Считаете ли вы, что может сложиться ситуация, при которой Россия решится на активные действия, чтобы решить эти задачи?

- С военной точки зрения концентрация сил, которая сегодня происходит в Азовском море, говорит о том, что предпосылки для такого наступления создаются.

Оно может быть комбинированным: мы получим удар с моря – десант, и одновременно может начаться наступление на суше со стороны оккупированных территорий. Всякие "ихтамнеты", бурятские танкисты и прочие. Эта операция будет связана с боями, возможно, по всей линии фронта для того, чтобы сковать наши силы и не позволить нам перебросить подкрепления в южные районы Донецкой области.

В такой ситуации, нам будет очень сложно отстоять Мариуполь и Бердянск. Это будет очень большая потеря, потому что в этих городах находятся крупнейшие на Азове порты.

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Но это не значит, что такое случится. Потому что это уже более или менее серьезный конфликт, который потребует применения авиации и флота, чего у боевиков нет, если не считать полудюжины баркасов с пулеметами, которые они называют "азовской флотилией".

А это значит, что факт подобного вторжения будет очень тяжело объяснять "шахтерами" и "трактористами" и его, безусловно, увяжут с Россией. А это – санкции и дальнейшие экономические проблемы, причем, санкции будут уже калечащими для российской экономики.

Поэтому мне кажется, что в ближайшей перспективе такого вторжения не будет. Но это не означает, что мы не должны такой вариант учитывать.

- Может ли Украина, со своей стороны, упредить такие действия, обращаясь за помощью к тому же НАТО, к тем же США? Вы знаете, что в Черном море постоянно находится один корабль НАТО.

- Попросить Альянс пригнать побольше кораблей в Черное море, чтоб они там стояли? (смеется)

На самом деле, НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт. 4 года войны показали, что НАТО готовы оказывать нам политическую поддержку, помогать в проведении реформ и в обучении военных, но военнослужащие стран-членов НАТО не будут воевать в Украине.

Но и мы не бездействуем. Вы знаете о пролетах украинской авиации над кромкой берега над Кирилловкой. Вчера стало известно, что мы перекрываем часть территории Азовского моря для проведения стрельб в течение 3 ближайших месяцев.

Эти мероприятия очень правильные. Они демонстрируют, что мы не будем отсиживаться в кустах и готовы отвечать симметрично.

И, конечно, как бы мало пограничных судов у нас ни было, возможно с их помощью организовать сопровождение кораблей, которые идут в Мариуполь и в Бердянск, чтобы не допустить остановок и досмотров.

- Каким флотом сегодня располагает Украина? Можем ли мы отражать атаки с моря?

- Буквально несколько дней назад морская охрана Пограничной службы Украины провела учения на Азовском море, в которых приняли участие 7 кораблей катеров. На них как раз и отрабатывались вопросы задержания суден-нарушителей, отражение атак диверсантов, проводилось боевое слаживание и учебные стрельбы.

- Это все, что у нас есть?

- Скажем так, мы знаем, что у нас есть эти 7. В то же время, у россиян на Азове есть 16 кораблей с артиллерийским вооружением. Добавим к ним 5 кораблей Каспийской флотилии, добавим еще 30-35 малых быстроходных катеров и с пулеметным вооружением, и мы получаем представление о российском военно-морском превосходстве в данном районе.

- По сообщению постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, в Геническом районе Херсонской области сложилась опасная ситуация. Как вы оцениваете угрозу отделения этого района или области в целом от Украины?

- Херсонская область не отделится от Украины – это совершенно невозможно. "Херсонская народная республика"? Как вы себе это представляете? Какие у них есть ресурсы, чтобы существовать без Украины?

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Я думаю, что это вопрос к СБУ. Пускай они разбираются, какие связи у руководства Геническа с Крымом и с Россией.

Если руководство Геническа беспокоят полеты украинской авиации, то я не уверен, что там будет лучше, если там будут летать россияне. Пусть они вспомнят о том, что происходит в "ДНР" и "ЛНР", и подумают над тем, что может произойти в Геническе. Думаю, им есть смысл потерпеть, от гула самолетов еще никто не умирал.

- Вы помните, что было после Олимпиады в Сочи. И вот, в июне-июле текущего года в России состоится чемпионат мира по футболу. Есть основания для беспокойства насчет того, что после ЧМ-2018 Путин снова решится на серьезную авантюру против Украины?

- Вообще, нам, начиная с февраля 2014 года, надо помнить о том, что у нас под боком большая страна с ядерной дубиной, от которой можно ожидать чего угодно в любое время.

Поэтому и после чемпионата, и во время чемпионата возможен вариант, при котором Россия может учинить что-нибудь на Донбассе, на Азовском море и так далее.

К этому надо быть готовым. Но, повторюсь, пока ситуация не говорит о том, что нас ждет большая война. Наоборот, в Кремле всеми силами стараются заморозить конфликт. В нынешней ситуации, любая эскалация стоит очень дорого. Она не гарантирует решительной победы, но обязательно приведет к очень серьезным экономическим последствиям для России.