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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Стрелков признался в военных преступлениях

1.6т

Игорь Гиркин (Стрелков) в своем интервью признался, что без суда расстреливал людей в Славянск в 2014 году. Причем среди расстрелянных были как его подчиненные, так и люди, которых он посчитал украинскими шпионами и диверсантами.

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Убийство мирных жителей и пленных является военным преступлением. Однако, несмотря на такие признания, Гиркин спокойно живет в России и не имеет проблем с законом. Российские власти не считают убийство граждан Украины преступлением.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
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