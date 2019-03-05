Российская "Новая газета" (одно из немногих оппозиционных СМИ в РФ) опубликовала интересный материал про неофициальную российскую ЧВК под названием "Енот C.O.R.P."

Боевики из этой организации в числе других российских формирований в 2014-2015 гг под видом "добровольцев" воевали в Украине против ВСУ на стороне "ЛДНР", но позже лишились кураторов и стали не нужны российским властям. После этого вчерашних "защитников Донбасса" списали и стали прессовать. Теперь их преследуют и бросают за решетку, пишет Денис Казанский в своем блоге.

Официально ЧВК в России законом не разрешены. Но это не мешает им существовать неофициально. Всем хорошо известна ЧВК "Вагнер", которая воевала как на востоке Украины, так и в Сирии. По факту это неофициальное вооруженное формирование, которое существует вне правового поля России под прикрытием спецслужб и военных только потому, что эта организация нужна Кремлю для выполнения разных специфических задач. Курирует ее человек из окружения Владимира Путина — Евгений Пригожин.

"Енот C.O.R.P." изначально создавалась, вероятно, с таким же расчетом и прицелом на то, чтобы стать конкурентом "Вагнера". Но потом, как это часто бывает в России, что-то пошло не так…

"Начинается череда пятилетий: сначала Майдан, потом Крым, потом Донбасс. Официально Россия принимала участие только в "обеспечении безопасности при проведении референдума" на полуострове. Но, конечно, была и "неофициальная" часть работы, которую финансировали "патриотически настроенные бизнесмены", а выполняли члены различных военно-патриотических организаций. Разумеется, под кураторством силовиков. Сегодня вчерашние кураторы зачищают "хвосты", а их подопечные перестали быть социально-близкими. Поэтому вместо денег и наград их нередко ждут уголовные дела" — пишет "Новая газета" в статье "Еноты в клетке"

Журналисты объясняют, почему у "Енотов" не получилось стать "Вагнером":

"ЕНОТ корп.", она же региональная общественная организация "Единые народные общинные товарищества", не отвечала всем требованиям канона, потому что у нее не было "папы". То есть куратора, который назначается сотрудниками либо чиновниками, либо ФСБ, ну или Пригожиным, который сам по себе "папа".

Организации как таковой нет уже несколько месяцев, но все бывшие "еноты" находятся в активной разработке. Некоторые уже арестованы по серьезным и при этом "неполитическим" статьям. Это называется — пустить в расход".

В процессе написания статьи журналистам удалось пообщаться с бывшими бойцами, воевавшими в составе "Енотов". Один из них рассказал, как работает в России система неофициальных ЧВК:

"У нас все не так просто. Мало иметь "папу", нужно быть ему нужным. Ты сам находишь темы, предлагаешь, если понравится, ты работаешь, и тогда ты прикрыт со всех сторон. Главное — не ругаться, даже когда тебя кураторы обманывают, а они это делают часто. Наш командир был не согласен с таким раскладом. Теперь командир — в СИЗО, с ним работают сотрудники ФСБ".

Хорошая страна Россия. Еще вчера ты герой-антифашист, потому что убиваешь украинцев. А сегодня поругался с куратором — и тебя самого прессуют в тюряге те, кто еще вчера давал тебе оружие и велел убивать людей. Не верю в карму, но не могу не порадоваться за ребят…

Командир "Енотов" Роман Теленкевич (на фото жмет руку Аксенову) еще вчера был в России героем. Ходил в форме с наградами за убийство украинских граждан, фотографировался с российскими чиновниками, получал наградные грамоты…

… а сегодня он уже проходит по уголовному делу о вымогательстве, якобы совершенном его бойцами в Туапсе. Журналисты пишут, что дело абсолютно рядовое, без крупного ущерба, но ведет его центральный аппарат ФСБ РФ.

В 2015 году "Еноты" были нужны России. Известно что они принимали участие в боевых действиях под Дебальцево. А кроме того, использовались в тылу для наведения порядка и зачистки неподконтрольных лидерам ДНР и ЛНР казачьих банд. В сети хорошо известно видео под названием "Командировка "Енотов" в Новороссию", на котором зафиксировано, как "Еноты" арестовывали и паковали в Антраците местных казачков. Сами же "Еноты" с гордостью и выложили этот ролик. То есть, похвастались россияне не борьбой с бандеровцами, а арестами тех самых "донбасских антифашистов", которые с бандеровцами боролись.

Жизнь в России полна сюрпризов, вчера пакуешь ты — сегодня пакуют тебя. Спустя несколько лет после "командировок в Новороссию" никакой Новороссии уже нет, и зачищают в России самих "Енотов".

После окончания фазы горячей войны "Еноты" вернулись в Россию и попытались стать очередной неофициальной ЧВК под крышей власти. Поначалу у них все шло неплохо. Роману Теленкевичу удалось договориться с Александром Бородаем и Владиславом Сурковым, и вступить в их организацию "Союз добровольцев Донбасса", которая объединяет бывших российских наемников, воевавших в Украине под видом местных донецких и луганских "ополченцев". Но позже отношения с Бородам не сложились и "Еноты" объявили о выходе из СДД. Причем, объявили громко, со скандалом. На своем сайте "Еноты" разместили статью "Черная метка", в которой заявили о выходе из "Союза добровольцев Донбасса" и высказали намерение участвовать во внутриполитических процессах России. Сейчас сайт "Енотов" не работает, но статью можно найти в архиве.

Лидер "Енотов" Теленкевич (на фото крайний слева) с Мильчаковым, Сурковым и Бородаем.

Очевидно, наверху такое творчество "Енотов" не оценили. Сначала "Еноты" потеряли деньги, потом связи. Организация некоторое время еще продолжала проводить военно-патриотические сборы. Например, есть известные фото с таких сборов в Подмосковье, где боевики обучали военному делу детей, а одним из инструкторов был тогда военный преступник и неонацист из Питера Алексей Мильчаков.

Но вскоре закончилось и это. А со временем "Енотов" стали прессовать.

В конце августа прошлого года в Краснодарском крае были арестованы два члена "ЕНОТ корп.", Василий Минчик и Денис Карабан. По версии следствия, они проникли в чужой гараж. Этот малозначимый криминальный эпизод, однако, заинтересовал ФСБ. Спецслужбы стали выбивать из задержанных показания на лидера ЧВК Романа Теленкевича.

"Василий Минчик дал показания на своего командира Теленкевича. Видимо, те, о которых его просили. И продолжает давать. За это, как водится, пообещали минимальные сроки. Романа Теленкевича задержали и доставили в Краснодар. Везли его через Лубянку, где несколько часов с ним беседовали, убедительно рекомендовали брать адвоката по назначению и отказываться от адвокатов, нанятых семьей, и сказали, что скоро они все приедут в Москву. По версии следствия, Теленкевич был организатором вымогательства, но действовал в интересах неких "влиятельных покровителей".

Конечно, покровителей, да еще и "влиятельных", у "енотов" давно нет. Но вот информацией о том, как работают российские спецслужбы, какие задачи для них выполнялись в разное время, как в войне силовиков за потоки контрабанды первым делом пускают в расход "пехоту", а главное, кто финансирует подобные "военно-патриотические проекты", бывшие члены "ЕНОТ корп." обладают. И этим они опасны для бывших покровителей", — пишет "Новая газета".

Очередная поучительная история о том, как "русские своих не бросают". Важно, чтобы побольше украинцев прочитало этот материал и сделало соответствующие выводы. Если у РФ такое отношения к своим, то что уж говорить про их отношение к Донбассу. Надо будет — кого угодно пустят в расход без всякой жалости и сентиментов.

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