Денис Чаленко: появились новые данные о сбитом поездом подростке в Прилуках
Погибший в Прилуках 14-летний Денис Чаленко, которого якобы сбил поезд, на самом деле мог быть застреленным.
Об этом заявляет адвокат семьи умершего Владимир Билык, говорится в сюжете ТСН. По его словам, на куртке парня было видно отверстия на спине, вероятно от пули, а в том же месте у него была раздроблена кость лопатки.
"Действительно, на куртке есть сквозное повреждение, которое, возможно, свидетельствует об огнестрельном ранении. Если мы увидим куртку, то она вся разорвана со спины. Когда делали следственный эксперимент, куртка не зацепилась. Дело тормозится. Полиция знает, кто является убийцей", – заявил адвокат.
На недостоверность версии о сбивания поездом, указывают следственные эксперименты. Однако правоохранители до сих пор заявляют, что не нашли следов избиения на теле парня, и считают это несчастным случаем.
Родители отмечают, что дело умышленно затягивается, и обратились к президенту и генпрокурору с просьбой лично проконтролировать дело.
"Я обращаюсь к генеральному прокурору, к президенту, чтобы обратили внимание. Завтра за ребенком будет полгода. Чтобы людям просто уделяли внимание, чтобы работали органы", – сказал отец погибшего.
Как сообщал OBOZREVATEL :
На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.
В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.
После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.
5 ноября в Прилуках попрощались с 14-летним Денисом Чаленко м. Родители решили похоронить ребенка, не дожидаясь результатов экспертизы.
Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.
Правоохранители в течение недели (11-16 ноября) провели 17 экспертиз по расследованию смерти 14-летнего Дениса Чаленко.
В декабря 2019 года на путях возле места, где нашли тело Чаленко, обнаружили чужие следы крови.